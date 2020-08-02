7 علامات تدل على أنك تعاني من الاكتئاب.. اذهب إلى طبيبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يسمى الاكتئاب أحيانا بـ "وباء القرن الواحد والعشرين"، حيث تظهر الدراسات أنه في الواقع حالة طبية يمكن علاجها مثل أي مرض آخر، ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى للتخلص من المشكلة هي أن تفهم أن حالتك هي الاكتئاب بالفعل وليس شيئا آخر، وهناك أجراس إنذار معينة يجب أن تعرفها حتى تتمكن من التعرف عليها بشكل صحيح.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم العلامات الأكثر شيوعا التي تدل على أنك تعاني من الاكتئاب ويجب عليك استشارة طبيبك، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- الشعور بالإحباط:

يستمر نقص الطاقة لعدة أيام متتالية على الرغم من أن روتينك لم يتغير كثيرا، وتشعر بالتعب بداية من الاستيقاظ.

2- تشعر أنك لا قيمة لك:

قد تبدأ في الاعتقاد أنك عديم الفائدة، وقد تداهمك الأفكار الانتحارية، وربما لا تخشى الموت لأنك لا ترى أي فائدة في الحياة.

3- لديك مشاكل في التركيز أو الذاكرة:

تبدأ في نسيان أشياء مهمة ولا يمكنك تذكر اسم أو رقم هاتف بسهولة، ويصبح الاستماع إلى شخص ما أو قراءة كتاب تحديا، حيث لا يمكنك التركيز على ما يجري.

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4- يتغير وزنك:

تكتسب بعض الوزن فجأة أو تفقده، ويمكنك أيضا الشعور بالجوع باستمرار بغض النظر عن كمية الطعام التي تتناولها، أو تتوقف عن الشعور بالجوع على الإطلاق.

5- لا شيء يجلب لك السعادة:

حتى الأشياء والأنشطة والأشخاص الذين كنت تحبهم لا تضيف فرحا لحياتك، تشعر بالملل المستمر والتعب ولا ترغب في ممارسة هوايتك أو مقابلة أفضل صديق لك.

6- مزاجك منخفض:

تشعر دائما بالحزن أو القلق أو الانزعاج ولا يمكنك تحديد سبب واضح لذلك.

7- تتدهور صحتك:

تبدأ فجأة في الشعور بأوجاع أو آلام، والأكثر شيوعا في مفاصلك أو ظهرك وقد تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولا يوجد أي من هذين لهما سبب يسهل تفسيره ولا يختفيان من العلاج الطبي المعتاد.

لذا إذا ظهرت عليك أنت أو عائلتك أو أصدقاؤك علامات الاكتئاب، فمن الجدير التحدث إلى طبيب يمكنه التحقق من حالتك العقلية وتعيين العلاج المناسب.