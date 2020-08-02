الامارات | العراق تنعى عادل كاظم: صاحب مسيرة نصف قرن في المسرح والتلفزيون

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنعى عادل كاظم: صاحب مسيرة نصف قرن في المسرح والتلفزيون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية الكاتب عادل كاظم الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاماً بعدما أثرى الدراما بأعمال رسخت في وجدان المشاهد العراقي والعربي.

وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان «كاتباً درامياً متميزاً بأسلوبه، مجتهداً في التعبير عن الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية الطويلة التي ناهزت نصف قرن في المسرح والتلفزيون، محافظاً على مبادئه في الانتصار لقضايا الإنسان الكبرى في حياة كريمة».

ولد كاظم في بغداد عام 1939، وتخرج في أكاديمية الفنون الجميلة. كتب أولى أعماله، مسرحية «الطحلب»، عام 1962 ليقدم بعدها سلسلة من الأعمال التي اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.

ومن أشهر أعماله المسرحية «الطوفان والمتنبي وتموز يقرع الناقوس، ونديمكم هذا المساء والمومياء ومقامات أبي الورد، ودائرة الفحم البغدادية».

Advertisements

كما قدم للتلفزيون مسلسلات «النسر والذئب وعيون المدينة وبنت المعيدي».

كرمته مهرجانات مسرحية عدة منها مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة بالشارقة عام 2014.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news