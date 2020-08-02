بالفيديو.. أسرة تجبر ابنتها على حمل زوجها والطواف به: جزاء الخيانة

علاقات و مجتمع

في واقعة قد تبدو غريبة بعض الشيء لكنها متداولة في الهند، أقدمت أسرة هندية على معاقبة ابنتها التي خانت زوجها، بحمله والطواف به في القرية.

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ووفقا لـ"روسيا اليوم"، اتفقت عائلة السيدة الخائنة مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء لما اقترفته في حق زوجها.

وقام سكان القرية، بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.

ويأتي هذا عقب اتهام الزوج لزوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، ما اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.