علاقات و مجتمع
يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد الأضحى المبارك، برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي.
ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين مع أسرته في منزل والدته سمية الألفي، معلقا: "حب العائلة".
وظهر "الفيشاوي" في إحدي الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".
ويذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، يشارك حاليًا في فيلم "30 مارس"، بطولة خالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته تثير غضب متابعيه: والدك مكنش بيعمل كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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