الكرنب وفول الصويا والبرتقال.. أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الرئة

صحة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد بات الجميع يحرص على الاهتمام بنظامه الغذائي الصحي ورفع قدرة جهاز المناعة والحفاظ على صحة الرئتين.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فيما يلي أبرز الأطعمة الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في النظام الغذائي، للحفاظ الرئة وتجنب الإصابة بسرطان الرئة.

الخضروات الصليبية

تشمل عائلة الخضروات القرنبيط والكرنب وغيرهما، التي تتميز بتقليل خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، لأن هذه الأطعمة غنية بالكبريتافان المعروف بخصائصه المضادة للسرطان.

الأطعمة البرتقالية والحمراء

تشمل قائمة الأطعمة البرتقالية والحمراء أطعمة مثل، الجزر والبرتقال والفلفل وغيرها.

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وتعتبر تلك الأطعمة غنية بالكاروتينويد- وهو مضاد للأكسدة وما يمنحها هذا اللون، ويمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة حماية المدخنين من سرطان الرئة.

ووفقًا لدراسة صحية صينية، يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25% لدى غير المدخنين، وبنسبة 37% لدى المدخنين.

فول الصويا

أشارت بعض الأبحاث إلى أنَّ هرمون الإستروجين يلعب دورًا في سرطان الرئة، كما يلعب دور مماثل في تطور سرطان الثدي.

وبما أن أطعمة الصويا تساعد في إبقاء الهرمون تحت السيطرة، فقد يكون تضمين فول الصويا في النظام الغذائي فكرة جيدة لإبقاء سرطان الرئة بعيدا عنك.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد هذه المغذيات في الحفاظ على صحة الرئتين من خلال تقليل تأثير دخان السجائر في الرئتين.

الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء مثل السبانخ غنية بالفولات، ويمكن أن تساعد في منع سرطان الرئة.

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب، الذي يحمي الخلايا من مسرطنات التبغ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.