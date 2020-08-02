وفاة أول أمريكية تخضع لعملية زراعة وجه كامل

علاقات و مجتمع

بعد مرور نحو 12 عاما على خضوعها لجراحة، أعلن مستشفى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة، وفاة كوني كالب، أول أمريكية تخضع لعملية زراعة للوجه بالكامل.

وعبر الدكتور فرانك باباي رئيس قسم طب الجلدية والتجميل في المستشفى، والقائم على علاج "كالب"ـ في تغريدة له عبر تويتر، عن حزنه لرحيلها عن عمر 57 عاما، واصفا إياها بأنها كانت مصدر إلهام للجميع.

وأشار "باباي" في بيان، إلى أن "كالب" هي أكثر شخص يعيش بعد خضوعه لعملية زراعة للوجه، حسبما نقلت "فرانس برس".

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وخضعت "كالب" في عام 2008، لزراعة شبه كاملة للوجه، شملت الأنف والحلق والجفنين السفليين، بعد تعرضها لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه عام 2004.

وقام الجراحون بعملية الزراعة التي استغرقت 22 ساعة، وشملت 80% من وجهها، مستخدمين نسيج وجه امرأة توفيت ووضعوه كقناع فوق وجهها، وجرى استبداله بشكل شبه كامل باستثناء الجبين والجفن الأعلى والذقن.

ومرّت "كالب" بـ30 عملية جراحة تجميلية قبل عملية الزراعة التي شملت العظام والعضلات والبشرة والأوعية الدموية والأعصاب، وتعتبر العملية الأكثر تعقيدا في العالم حتى الآن.

يشار إلى أن أول عملية زراعة للوجه في العالم أجريت في 27 نوفمبر 2005، في فرنسا، وخضعت لها امرأة تدعى إيزابيل دينوار، إثر هجوم عليها من قبل كلبها، وإحداث تشوهات كبيرة في الوجه، إلا أن "دينوار" توفيت بعدها بنحو 11 عاما، في أبريل 2016، بعدما عادت الإصابة لديها بورم خبيث نادر.

وفي 13 أبريل 2006، أجريت عملية زرع لثلثي الوجه لمزارع في الصين، كان قد تعرض لهجوم دب، لكنه توفي بعد العملية بعامين، في يوليو 2008، بعدما توقف عن تناول أدوية مخصصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء واختار التداوي بالأعشاب التقليدية.