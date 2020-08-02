الامارات | وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم في مجموعة مطاعم.. وإغلاق 20 منشأة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم في مجموعة مطاعم.. وإغلاق 20 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد عن جابر قوله إنه تم ضبط خمسة أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوعز الدكتور جابر بتشكيل خلية أزمة، مطالباً المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالات التسمم.

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وأشار إلى أن عدد الإصابات وصلت إلى 57 إصابة أُدخلت جميعها إلى المستشفيات وحالتهم متوسطة، مؤكداً أن الوزارة تتابع الحالات المصابة وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الأربعاء الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات وإصابة 700 نتيجة إصابته بالتسمم الجماعي الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.

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