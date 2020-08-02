أعراض جديدة لـ"كورونا" تتعلق بفقدان كميات كبيرة من الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال امرأة من لونغ آيلاند الأمريكية، إنها شهدت تساقط كميات كبيرة من شعرها، بعد أكثر من شهرين على إصابتها بفيروس كورونا.

وبدأ تساقط الشعر لدى بيغي غورولي، 56 عاما، في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، بعد 3 أشهر من ظهور أعراض "كوفيد-19".

وأوضحت غورولي أنها لا تشعر بالشفاء التام، حيث عانت من المرض منذ 5 مارس، مع أعراض تشمل التعب وضبابية الدماغ وخفقان القلب وضيق التنفس. كما وجدت صعوبة في تسلق السلالم أو المشي في متجر البقالة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وقالت لـ"بيزنس إنسايدر"، إن فقدان شعرها مع كل هذه المعاناة، أمر "مؤلم للغاية". ولكنها تعرف أنها ليست الوحيدة، حيث انضمت غورولي إلى مجموعة دعم على "فيسبوك" لمرضى "كوفيد-19". وغالبا ما يشارك الأعضاء نصائح جماعية حول أعراضهم التي تدوم طويلا.

وتابعت غورولي: "كتب أحدهم يوما ما "هل يفقد أحد الشعر؟"، وأظهر الناس بالفعل كتلا من الشعر في أيديهم. لذا أعرف أنني لست مجنونة الآن".

وشهدت ابنتها البالغة من العمر 23 عاما، والتي اختُبرت إيجابيا بإصابة فيروس كورونا في أبريل، فقدان الشعر أيضا.

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ولا تحدد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، تساقط الشعر كأحد أعراض "كوفيد-19"، ولكن بعض الأطباء لاحظوا الحالة بين مرضاهم.

وقال الدكتور نيت فافيني، الرئيس الطبي في Forward، التي تجمع البيانات عن مرضى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، إن "مرضى فيروس كورونا قد يعانون من تدفق التيلوجين، وهي حالة تؤدي إلى توقف الشعر عن النمو، والتساقط في النهاية بعد 3 أشهر تقريبا من الإصابة. وفي حين يفقد الشخص السليم العادي نحو 100 خصلة شعر في اليوم، قد يفقد الأشخاص المصابون بتدفق تيلوجيني، شعرا أكثر بنحو 3 مرات".

وأضاف فافيني: "عندما يكون الجسم في وضع مرهق حقا، فإنه يحول الطاقة من إنماء الشعر إلى أمور أكثر أهمية". وكشف أن الإجهاد يمكن أن يكون جسديا أو عقليا، لأن ارتفاع درجة الحرارة أو الاكتئاب يدمران الجسم.

وتستمر الحالة عادة لمدة 6 أشهر تقريبا، حيث يفقد المرضى ما يصل إلى نصف الشعر في فروة رأسهم.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر أكثر عرضة من المجموعات الأخرى، للإصابة بالتطور التيلوجيني المزمن، ولكن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في حالات فيروس كورونا.

وقال فافيني: "هناك أشخاص يبدو أنهم مريضون حقا بفيروس كورونا لفترات طويلة من الزمن. وإذا كان هذا هو الحال، فسيصبح من الصعب التكهن بموعد نمو الشعر".

وقالت غورولي إن فقدان شعرها تباطأ على ما يبدو مؤخرا، وهي تتكيف مع التغيير بقص شعرها.