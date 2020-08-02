أطفال الأفلام بعد اختفاء لسنوات: "سوكا" بقت عروسة و"فؤادة" على المعاش

علاقات و مجتمع

أفلام مر على عرضها سنوات طوال، لكن تبقى مشاهد لأطفال شاركوا بها لا ينساهاه الجمهور، فرغم صغر سنهم لكن العفوية والتلقائية التي تميز بها هؤلاء الأطفال كانت دافعا وراء تذكر أسمائهم حتى الآن، رغم اختفائهم لسنوات.

ومع الظهور الأول للأطفال بعدما مرت بهم السنوات، يتجدد أيضًا الحديث عنهم، نظرًا لاختلاف ملامحهم أو الظهور في مناسبات مختلفة.

- سوكا بقت عروسة

عقب قرابة الـ15 عامًا من مشاركتها في فيلم "أبو علي" للفنان كريم عبدالعزيز، وارتباط الكثيرين بشخصية الطفلة "سوكا" التي جذبت الأنظار وقتها، تداول خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صور زواج سلمى طارق، الشهيرة بـ"سوكا".

"سوكا اتجوزت وكانت زي القمر"، هكذا جاءت التعليقات مصاحبة لصورتين إحداهما صورة سلمى طارق، أثناء تجسيدها شخصية "سوكا"، والأخرى صورتها أثناء زفافها.

ونشرت خبيرة التجميل مي الباهي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق إنستجرام، صور العروس سلمى طارق، أثناء خضوعها للتجميل واستعدادها للزفاف.

- فؤادة طلعت على المعاش

في عام 1969، كان عرض فيلم "شيء من الخوف" وانجذب الجمهور لشخصية الطفلة فؤادة، وهي عزة فؤاد، التي شاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والأعمال الفنية.

وحينما بلغت "عزة" عامها الـ18، قررت الاعتزال والتركيز في دراستها وحياتها الأسرية، إذ تزوجت والتحقت بالعمل في إحدى شركات البترول، حتى تقاعدت عن العمل في العام الماضي، لبلوغها سن المعاش.

Advertisements

وتستمتع الآن، بوقتها بصحبة أحفادها الذين باتوا يعرضون أمامها موهبتهم في التمثيل: "عندي حفيدتي فريدة.. دي وارثة التمثيل مني.. في الحضور والكلام وتفضل تقلدني.. وأنا مبسوطة معاهم"، بحسب حديثها لـ"الوطن".

- طفلة "هالة حبيبتي" ربة منزل

قبل فترة قريبة، تداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو للطفلة هندي حسني، إحدى بطلات مسرحية "هالة حبيبتي" عام 1985، أمام الراحل فؤاد المهندس، والتي جسدت خلالها دور الطفلة "رقم 5".

"اتعلمت حاجات كتير أوي، اتعلمت الرقص والغنا".. بهذه العبارة لاقى فيديو لقاء الطفلة هند حسني، والإعلامي مفيد فوزي، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، فضلًا عن ظهور الطفلة بعفوية كبيرة أثناء الحديث وهي منشغلة بتناول بعض الحلوى.

وكان آخر ظهور لها ببرنامج "أحلى الأوقات من كنزي"، الذي عرض في 2015، على التلفزيون المصري، إذ تخصصت في دراسة المسرح في كلية الآداب، وتزوجت وابتعدت عن التمثيل.

- طفلة فيلم الحفيد

الطفلة هالة، ذات الملامح الهادئة المميزة بمشهدها في فيلم "الحفيد" مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، حينما كان يساعدها في مذاكرة دروسها، وتردد بعده: "حمارُ.. كنت مغفلُ".

وعقب اختفاء دام لسنوات طوال، عادت ميرفت علي "الطفلة هالة"، للظهور من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، ظهرت فيه ملامحها وكأنها لم تتغير رغم هذه السنوات، وبعدما أصبحت أما لشابين في المرحلة الجامعية.

وتحدثت "ميرفت" عن أسباب ابتعادها عن الفن، بكونها بدأت التمثيل وهي في الخامسة من عمرها واستمرت حتى الـ12، ولكنها رفضت أن تكمل المشوار بسبب الدراسة.