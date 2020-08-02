الامارات | تشوهت بسبب رصاصة من زوجها ... وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه

شكرا لقرائتكم خبر عن تشوهت بسبب رصاصة من زوجها ... وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت كوني كالب، أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه، عن 57 عاما بعد حوالي اثني عشر عاما على الجراحة، على ما أعلن أمس مستشفى في كليفلاند كان يقدم الرعاية لها.

وقد تعرضت كالب لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه سنة 2004. وخضعت في العام 2008 لعملية زرع معقدة طالت 80 بالمئة من وجهها واستمرت 22 ساعة.

وكتب مستشفى "كليفلاند كلينيك" في ولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة عبر تويتر "نحن حزينون لفقدان كوني كالب، أول شخص خضع لعملية زرع للوجه في الولايات المتحدة. لقد كانت مصدر إلهام لنا جميعا في المستشفى".

وقال الطبيب فرانك باباي المشرف على قسم طب الجلد وجراحات التجميل في المستشفى، في بيان إن كالب أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه.

وقد حصلت أول عملية زرع وجه في العالم في 27 نوفمبر 2005 في فرنسا، وخضعت لها إيزابيل دينوار إثر تشوه وجهها بسبب هجوم من كلبها. وتوفيت في أبريل 2016 بعدما عادت الإصابة لديها بورم خبيث نادر.

وفي 13 أبريل 2006، أجريت عملية زرع لثلثي الوجه لدى مزارع في الصين كان قد تعرض لهجوم دب. وتوفي في يوليو 2008 بعدما توقف عن تناول أدوية مخصصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع واختار التداوي بالأعشاب التقليدية.



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