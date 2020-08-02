أول رد فعل للفنانات عقب صدور أحكام قضائية ضدهن "تجاهل ودعاء وحضور عزاء"

علاقات و مجتمع

ردود أفعال متباينة، صدرت من العديد من الفنانات في مختلف الوطن العربي، عقب إصدار أحكام قضائية ضدهن في وقائع قضائية مختلفة، والتي تنوعت بين الدعاء والتجاهل والمشاركة في فعاليات مختلفة، ومحاولة إثبات عدم القبض عليهن عن طريق نشر صور حديثة لهن.

"هن" ترصد أول رد فعل للفنانات عقب إصدار أحكام قضائية ضدهن، خلال الفقرات التالية.

دعاء وصور عائلية.. دنيا بطمة تتجاهل الحكم ضدها

عقب ساعات من إصدار المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، حكمًا عليها بـ8 أشهر سجن نافذة، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة دعاء، تناجي فيه ربها بانتهاء الظلم عنها والانتقام من الذي تسبب في أذيتها، وبعدها شاركت صور جديدة مع ابنتها وإحدى أفراد عائلتها، حيث ظهرن بتصميمات متنوعة من العباءات المغربية "قفطان"، معلقة: "أنا وبنياتي الغزالات بأروع جلابيات بعيد الأضحى".

ويأتي ذلك بعد إدانتها بتهمة نشر فضائح لفنانين من المغرب، بقصد التشهير وفضحهم والمشاركة في تهديدهم، من خلال حساب إلكتروني على "سناب شات" و"إنستجرام" باسم "حمزة مون بيبي".

سمية الخشاب في عزاء بعد الحكم عليها

بالرغم من صدور حكم حبسها 3 سنوات الذي أُلغى لاحقا، إلا أنها حرصت على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، في نوفمبر 2019، في أول ظهور علني لها بعد الحكم.

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جوهرة تسافر إلى الكويت بعد يومين من الحكم عليها بالسجن

بعد ما يقرب من يومين على صدور حكم قضائي ضدها بالسجن سنة مع الشغل، لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، أعلنت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، سفرها إلى الكويت، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مشاركة متابعيها بـ"فوتو سيشن" ومقطع فيديو هناك.

وأطلت جوهرة بأزياء "كاجوال"، تتضمن بنطلون "فيزون" رمادي اللون، يحمل رسم عين زرقاء، التي تُعرف بـ"عين الحسود"، مرفقة بكلمات باللغة العربية من أغنية "سكة التايهين"، التي غناها المطرب محمد عبده، وهي: "يشغلنا في حبَّه.. ونِمشي على دربه"، كما ظهرت بـ"بلوفر" فضفاض، وشعر منسدل.

بوسى بملابس من دار أزياء عالمية بعد تأييد حكم حبسها

بعد أيام من تأييد محكمة جنح التهرب الضريبي بالتجمع الخامس، حكم حبسها عامين، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، شاركت المطربة الشعبية بوسي متابعيها بصور لها، خلال تواجدها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "بوسي"، بمكياج "بسيط"، مرتدية بنطلون أسود واسع، بالإضافة إلى "سويت شريت ستومك" أبيض، من توقيع دار الأزياء العالمية بالمن، بالإضافة إلى توب، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

شيرين تتجاهل حكم حبسها بالسفر إلى دبي

بالرغم من صدور حكم بحبسها 6 أشهر وتغريمها 5 آلاف جنيه، بتهمة الإساءة لمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تصريحات البلهارسيا" في 2018، والذي أُلغى لاحقا، إلا أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، نشرت صورة لها من مدينة دبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك استعدادا لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية بدبي.

وظهرت الفنانة بإطلالة كاجوال صيفية، رافعة قدمها على الطاولة داخل الطائرة، خلال قراءتها لبعض الأوراق، مع اختيارها مكياج بسيط.