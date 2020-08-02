صور.. مهند كوجاك يثير الجدل بتصميم جديد

لايف ستايل

إطلالة غريبة وغير تقليدية، أثارت جدلا بين رواد سوشيال ميديا، عقب ظهور مصمم الأزياء مهند كوجال بها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط ردود أفعال متباينة بين المعجب بها والمنتقد بشدة لها.

وظهر "كوجاك" بـ"توب رجالي" بدون كمام، يشبه تصميم "سيلوبيت"، مع شعر يجمع بين الأسود والثلجي، وشارب قاتم اللون، مؤكدا في التعليقات أن هذه الإطلالة من تصميمه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اللبس غريب جدا، وشكله مش مقبول"، و"ملابسك مميزة"، و"بصراحة التوب مش عاجبني"، و"لو لبست كده ممكن الناس تضايقني بكلامها في الشارع".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير خلالها مصمم الأزياء مهند كوجاك الجدل، حيث سبق أن تسببت تصميماته وإطلالته في توجه بعض الانتقادات له، ورصد "هن" أبرزها.

مكياج وشعر أخضر.. نيولوك مهند كوجاك

وفي الشهر الماضي، فاجأ مصمم الأزياء مهند كوجاك، متابعيه، بنشر جلسة تصوير جديدة، بعدسة طارق المقدم، ظهر خلالها بأزياء شتوية بالرغم من فصل الصيف، مرتديا بدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن "هاي كول"، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجا بسيطا يحتوي على "روجاجو" وفصوص صغيرة بجوار العين، بأنامل ميكاب ارتست حبيبة القصراوي، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية.

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مجموعة أزياء "كوفرتة"

اختار "كوجاك" مادة "كوفرتة" لصناعة مجموعة من أزياء خريف وشتاء 2020، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل، عندما أطلت الفنانة ناهد السباعي خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في فبراير الماضي، بـ"فستان الكوفرتة"، تميزت بأنها طويلة وفضفاضة، فضلا عن أنها بدون أكتاف، ومزينة بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر.

أزياء غريبة في عيد ميلاد والدته

وفي 2019، احتفل مصمم الأزياء، بعيد ميلاده مع والدته نبيلة ياسين، في أجواء وصفها المتابعين بـ"الغريبة"، وسط ارتداء جميع الحضور ملابس "غير تقليدية"، ملتقين صور في وضعيات "غير عادية".

ارتدى "مهند" جاكيت بدلة سوداء مع بنطال واسع لامع على الطريقة الإسبانية ممسكا بيده مروحة يد سوداء، كما ارتدى الحضور أزياء تنكرية غريبة، سواء من الفساتين أو البدل الرجالي.