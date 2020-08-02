نصائح ذهبية عند شوي اللحمة.. عشان ماتنشفش وتتحرق

مطبخ

الشواء هو فن من فنون الطبخ، ويتزايد بكثرة خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك نظرا لأن الجميع يتسابق على طهي كل أجزاء الأضحية، ولكن لإتقان الشواء هناك بعض النصائح والخطوات الواجب اتباعها بحسب موقع "Spruce Eats" نقلا عن شيفات عالميين.

- يجب عدم الإفراط في شوي قطع اللحم.

- يجب أن تكون ذات أحجام متساوية.

- يجب اختبار قطعة اللحم المناسبة للشواء.

- أفضل القطع للشوي هي لحم البقر.

- هناك 3 أضلع للشوي السليم قطعة لحم جيدة، والملح والنار.

- قطعة اللحم يجب أن تكون حمراء ولامعة وبها قطعة دهن عضلية.

- تشوى قطعة اللحم بحد أقصى بعد الذبح من 23 إلى 28 يومًا.

- لا تطهى شرائح اللحم مباشرة من الثلاجة، ولكن يجب إخراجها من الثلاجة قبل حوالي ساعة من طهيها ووضعها على شبكة الشواء.

- يتبل اللحم بالملح بمجرد وضعه على الشبكة ويفضل استخدام ملح البحر بحبوب متوسطة الحجم بشكل مثالي.

- يمكن تتبيل اللحم قبل الشواء بساعتين، ثم يترك اللحم في درجة حرارة الغرفة قبل الشواء بساعة على الأقل.

- ملح البحر الحقيقي هو دائمًا مفتاح تتبيل شرائح اللحم المناسب.

- تجنّب استخدام ملح الطعام أو الملح المعالج باليود أو أملاح البحر الصغيرة ذات الحبوب الرفيعة حيث أن وزنها أكبر من أملاح الحبوب الأكبر حجمًا ويمكنك بسهولة تناولها مع اللحم بدل من النكهة.

- يجب الأخذ في الحسبان أنه يسقط الكثير من الملح والفلفل أثناء عملية الطهي ولا يخترق اللحم دائمًا.

- الملح هو أهم عنصر يمكن أن تضيفه إلى شريحة اللحم.

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- لا تضع اللحم في التتبيلة قبل الطهي بوقت كبير.

- إذا لم يكن لديك ساعة لتهدئتها وتتبيلها قبل الشوي، فضع الموسم والفلفل قبل الشواء مباشرة.

- إذا قررت إضافة بعض الدهون، التزم بزيت الزيتون، وليس الزبدة أو الزيت أو السمن.

- تأكد من أن شريحة اللحم شديدة الجفاف قبل أن تصل الحرارة إليها.

- يجب استخدام الخشب / الفحم الطبيعي دون أي إضافات.

- تقطير الدهون + الفحم الحار= شريحة محروقة ومسببة للسرطان، لذا لا تستخدم زجاجة من الماء لرش اللهب - سوف ترفع الرماد.

- لا تبدأ بدون شواية ساخنة جدا، يجب تسخين الفحم بالكامل قبل الشوي عليه، حوالي 20-30 دقيقة.

- ستعطيك هذه الطريقة قرمشة من الخارج، وشريحة رطبة ومضغوطة من اللحم من الداخل.

- استخدم قياس حرارة للحم، ستخبرك درجة الحرارة الداخلية لشريحة اللحم هل تم طهيه أم لا، وما إذا كانت دافئة، متوسطة، ساخنة قليلاً، وما إلى ذلك.

وتلك هي درجات سوى اللحم:

نادر (رار) شبه نيئ: 120-130 درجة فهرنهايت

متوسط ​​رار: 130-135 درجة فهرنهايت

متوسطة السوى: 140-145 درجة فهرنهايت

شبه مطهية: 150-155 درجة فهرنهايت

مطهية بالكامل: 160-165 درجة فهرنهايت

- لا تقلب شريحة اللحم أكثر من مرة على الشواية.

- لا تنس ترك شريحة اللحم قليلا قبل تناولها.