احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
الطقس الحار الذي يشهده مصر، يحتاج إلى بعض المشروبات والأطعمة التي تمده بالطاقة وتكافح الإجهاد.
ويمكن أن تؤثر المشروبات الغازية الحلوة سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.
وصى الطبيب العسكري، وطبيب القلب فلاديمير خوروشيف، بأنه خلال الطقس الحار، يجب تناول المشروبات المبردة فقط. لا يجب شرب الماء المثلج بأي حال من الأحوال.
بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع قناة "زفيزدا" الروسية التلفزيونية ، نصح بالتخلي عن المشروبات الغازية، وفق ما ذكرت "سبوتنيك".
قال خوروشيف: "المشروبات الغازية والمشروبات الغازية السكرية على أي حال، لا أنصح بشربها".
وأوضح الطبيب أن المشروبات الغازية الحلوة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.
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