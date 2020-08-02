لايف ستايل

احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الطقس الحار الذي يشهده مصر، يحتاج إلى بعض المشروبات والأطعمة التي تمده بالطاقة وتكافح الإجهاد.

ويمكن أن تؤثر المشروبات الغازية الحلوة سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

وصى الطبيب العسكري، وطبيب القلب فلاديمير خوروشيف، بأنه خلال الطقس الحار، يجب تناول المشروبات المبردة فقط. لا يجب شرب الماء المثلج بأي حال من الأحوال.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع قناة "زفيزدا" الروسية التلفزيونية ، نصح بالتخلي عن المشروبات الغازية، وفق ما ذكرت "سبوتنيك".

قال خوروشيف: "المشروبات الغازية والمشروبات الغازية السكرية على أي حال، لا أنصح بشربها".

وأوضح الطبيب أن المشروبات الغازية الحلوة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا