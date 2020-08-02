نصائح تساعد في التخلص من تورم القدمين.. منها الماء وحمام الملح

صحة

يصاب البعض بتورم القدمين وهو ما ينجم عنها آلام شديدة تعيق القدرة على المشى، ومن الطرق المنزلية البسيطة التي يمكن اتباعها للتخلص من تورم القدمين، وفق ما جاء في صحيفة "إنديان إكسبرس" أونلاين.

الحصول على قسط من الراحة

يجب الحرص على أخذ قسط من الراحة، والجلوس 30 دقيقة.

رفع القدمين

يجب الحرص على رفع القدمين ووضعها على وسادة مريحة، هذا يعمل على تحسين تدفق الدم ويقلل من التورم، عند الاستلقاء ضع قدميك على وسادة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا.

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أخذ استراحة أثناء الوقوف فترات طويلة

إذا كنت معتادًا على الوقوف لفترة طويلة أثناء العمل، فيجب عليك تغيير هذه العادة التي تشكل ضغطاً كبيراً على قدميك.

شرب الكثير من الماء

بعض الأحيان قد تنسى شرب الماء عندما تكون منهمكاً بالعمل، لذا يُنصح بالاحتفاظ بعبوة ماء بالقرب منك وتناول الماء، إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من الماء، فإنه يحتفظ بالسوائل الموجودة، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

امنح نفسك حماما بالملح الانجليزي

يعمل الملح الانجليزي على تخفيف آلام العضلات، ويحارب الالتهاب ويقلل من التورم.

التغير في نظام الغذاء

يسبب نقص المغنسيوم في تورم القدمين، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي على التقليل من تورم القدمين، تشمل هذه الأطعمة البروكلي، الكاجو، اللوز، الأفوكادو، الشوكولاتة الداكنة، التوفو، السبانخ.