دراسة: الأطفال من جميع الأعمار عرضة للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( سى دى سى ) أن الأطفال من جميع الأعمار معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وحذرت الهيئة من أن الأطفال "قد يكون لهم دور مهم " في نشر المرض.

وتأتي الدراسة التي صدرت اليوم الجمعة وسط جدل يتسم بالتوتر على نحو متزايد في الولايات المتحدة حول إعادة فتح المدارس الشهر المقبل، حيث تعارض نقابات المعلمين الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين المنتخبين لاستئناف حضور التلاميذ بأنفسهم إلى الفصول الدراسية.

وتستند الدراسة إلى بحث مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا ظهرت في مخيم صيفي للأطفال في ولاية جورجيا بجنوبي الولايات المتحدة.

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وأثبتت البراهين والاستنتاجات أن 76 في المائة ممن تم اختبارهم عادت نتائجهم إيجابية بالنسبة لإصابتهم بالفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ربع أولئك الذين ثبتت إصابتهم لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإصابات حدثت "على الرغم من جهود مسؤولي المخيم لتنفيذ معظم الاستراتيجيات الموصى بها لمنع انتقال العدوى".