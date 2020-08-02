توقعات الأبراج اليوم 2-8-2020: نصيحة لـ الثور.. ومفاجأة سعيدة لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope

برج الحمل

ألق نظرة على الأشخاص من حولك واكتشف ما الذي يجعلهم مميزين، ستجد أنه يمكنك تعلم الكثير من أفعالهم وأخطائهم.

برج الثور

ستجد اليوم أنه يجب وضع حدود واضحة من أجل الحفاظ على سير الأمور بسلاسة بينك وبين أحبائك.

برج الجوزاء

يجب أن تسير أمور الحب بشكل جيد بالنسبة لك الآن، لذا فقد حان الوقت للتحرك نحو رغبتك.

برج السرطان

كن أكثر تحفظًا وحساسية تجاه الأشياء اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل التي تنطوي على الحب.

برج الأسد

تبلغ مستويات الإبداع لديك ذروتها، وقد تشعر برغبة قوية في ابتكار شيء ما،لا تدع الخوف يوقفك.

برج العذراء

قد تظهر بعض الأمور من حياتك حاولت تجنبها لبعض الوقت وتتسبب في بعض المتاعب.

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برج الميزان

يجب أن تشعر بعنصر ضبط النفس الذي يحتاج إلى العمل في المعادلة ، ولكن لا تدع هذا يمنعك من قضاء وقت ممتع.

برج العقرب

الانضباط مطلوب لإظهار الأشياء التي تريدها، لا تدع آراء الآخرين تقف في طريقك الآن.

برج القوس

خذ وقتك ولا تدع قلق الآخرين يجعلك تتسرع في أي شيء لست مستعدًا له.

برج الجدي

لا تضيع وقتك في مواقف غير سليمة أو بعيدة عن تحقيق أهدافك.

برج الدلو

اعلم أن الحب لا يعني بالضرورة أن كل شيء مثالي.

برج الحوت

هذا هو اليوم الذي يجب أن تستمع فيه إلى تعليقات من شريكك.