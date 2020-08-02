مطبخ
مع انتهاء اليوم الأول من عيد الأضحى، عادًة ما تترك آثار الأُضحية روائح نفاذة من وقت الذبح ولساعات طويلة، قد تؤرق أهل المنزل.
ويقدم "هن" لربات المنازل طرق التخلص من رائحة دماء الأضاحي في المنزل وفقا لموقع timesofindia.
الخل
لا يمكن للخل أن يكون فقط مادة لإضافة النكهة في الطعام، لكنه منظف ممتاز يحيد الروائح النفاذة في المطبخ.
يمكن ببساطة إضافة كوب من الخل الأبيض مع الماء ليغلوا سويًا لمدة 10-15 دقيقة، واستخدامه في تنظيف الأرضيات والأسطح والمطبخ.
الفحم
يعد الفحم واحد من الأدوات التي تمتص الروائح، فقط ضعيه على النار، وانثريه بالزوايا ليمتص الروائح.
بيكربونات الصوديوم
بطل آخر في مطبخك لإزالة الروائح القوية من اللحوم، فقط اصنعي خليطًا من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع 4-5 ملاعق كبيرة من الخل، واستخدميه في تنظيف ومسح الأسطح.
البخور
يعد البخور واحد من الخيارات المناسبة التي تبعث الروائح المميزة في أرجاء المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الخل والفحم.. طرق التخلص من رائحة دماء الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.