منها الخل والفحم.. طرق التخلص من رائحة دماء الأضاحي

مطبخ

مع انتهاء اليوم الأول من عيد الأضحى، عادًة ما تترك آثار الأُضحية روائح نفاذة من وقت الذبح ولساعات طويلة، قد تؤرق أهل المنزل.

ويقدم "هن" لربات المنازل طرق التخلص من رائحة دماء الأضاحي في المنزل وفقا لموقع timesofindia.

الخل

لا يمكن للخل أن يكون فقط مادة لإضافة النكهة في الطعام، لكنه منظف ممتاز يحيد الروائح النفاذة في المطبخ.

يمكن ببساطة إضافة كوب من الخل الأبيض مع الماء ليغلوا سويًا لمدة 10-15 دقيقة، واستخدامه في تنظيف الأرضيات والأسطح والمطبخ.

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الفحم

يعد الفحم واحد من الأدوات التي تمتص الروائح، فقط ضعيه على النار، وانثريه بالزوايا ليمتص الروائح.

بيكربونات الصوديوم

بطل آخر في مطبخك لإزالة الروائح القوية من اللحوم، فقط اصنعي خليطًا من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع 4-5 ملاعق كبيرة من الخل، واستخدميه في تنظيف ومسح الأسطح.

البخور

يعد البخور واحد من الخيارات المناسبة التي تبعث الروائح المميزة في أرجاء المكان.