الفنانة هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها: "فراقها كسر قلبي"

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة هالة صدقى على أحياء ذكرى وفاة والدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت الفنانة صورة لوالدتها وعلقت عليها، قائلة: "زي النهاردة فقدت أحن وأعظم وأجمل أم في الدنيا، خسارة الأم خسارة لا تعوض، وليس هناك بديل للحب الحقيقي ولا عطاء من القلب".

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وتابعت: "وبهدي لروحها كل الحب، وأي نجاح ليا في الدنيا هي السبب فيه، ومواجهتي لصعوبات الدنيا هي السبب فيها، إلا صعوبة فراقها اللي مش قادرة لغاية النهاردة استوعبه مهما حاولت أظهر غير كده، حقيقي فراقها كسر قلبي، الله يرحمك يا أعظم وأحن أم".

وشاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها قبل أيام وهى تستمتع بالوقوف على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "طاير يا هوى طاير على المينا رايح يا هوى تخبر قصة الهوى وتفتن علينا، دائما يا بحر تخبي أسرارنا ولا عمرك تحكي أسرارنا".