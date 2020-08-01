مش المهرجانات بس.. قبلة جريئة بين أحمد الفيشاوي وزوجته في أحدث ظهور لهما

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة وجريئة تجمعه بزوجته ندى الكامل.

وأظهرت الصورة الفنان وهو يقبل زوجته بشكل جريئ، في حين ظهر في صورة أخرى بصحبة والدته الفنانة سمية الألفي، وابنة زوجته، مُعربا عن حبه لعائلته.

وتفاعل العديد من المتابعون مع الصور ما بين منتققده بسبب هذا الظهور، وبين من وجه له السؤال حول ابنته لينا وقضيتها.

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الجدير بالذكر أن "الفيشاوي" اعتاد توثيق لحظة تقبيله لزوجته، خاصة على السجادة الحمراء بالمهرجانات.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت مؤخرًا، بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة عام، والقضاء ببرائته في ‏قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.