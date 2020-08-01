بعد اختيارها ضمن قائمة فوربس للسيدات.. معلومات عن مرمر حليم

علاقات و مجتمع

أطلقت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمة "Women Behind Middle Eastern Brands" التي ضمت رائدات الأعمال اللاتي أسسن علامات تجارية وشركات ناشئة في المنطقة.

وضمت القائمة 40 سيدة منهم 10 مصريات، تمكن من صنع علامات تجارية في مجال الموضة والأزياء والمجوهرات ووصلن بها إلى العالمية، وتشمل تلك القائمة مرمر حليم، مصممة الأزياء العالمية.

معلومات عن مرمر حليم مصممة الأزياء العالمية

درست في معهد بورجو الإيطالي لتصميم الأزياء.

أصبحت المصممة المفضلة لدى عدد من النجمات على رأسهن النجمة شيرين عبد الوهاب.

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أختيرت ضمن مصممي الأزياء للسيدة انتصار السيسي حتى تصمم لها أزياءها في إحدى المناسبات الرسمية.

تستوحي أسماء تصاميمها من معاناة السيدات مثل تصميم "better to fly"، والذي أوضحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية أن السيدات لا يجب تقييد حريتهن.

دائما تبحث عن البساطة في تصاميم أزيائها.

شاركت في عروض أزياء في لندن، ولوس أنجلوس.

صممت أزياء العديد من الفنانات، ومنهن "درة، لطيفة، شيرين عبد الوهاب، منى زكي".