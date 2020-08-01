ما هي فوائد حمض الفوليك للشعر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تتساءلين عن مفعول وفوائد حمض الفوليك للبشرة والشعر إذ يطرح اسمه فس كافة المجالات التجميلية. اليوم سنعرفك على فوائده عل الشعر : يعد حمض الفوليك بمثابة فيتامين B9، ويعد أساسياً لصحة الشعر ومنع سقوطه، كما يحسّن تدريجياً من نوعية الشعر، ويعزز من نوعيته وتجديد خلايا الفروة وبُصيلات الشعر، كما يعزز من كثافة الشعر، ويؤخر ظهور الشيب.



حمض الفوليك لشعرك

حمض الفوليك لشعرك



كما يلعب حمض الفوليك دوراً كبيراً في تحفيز نمو الشعر بشكل سريع؛ من خلال تشجيع تدفق الدم إلى الفروة بشكل كبير، وتحفيز تجديد خلايا الفروة المسؤولة عن نمو الشعر، ما يعزز من كثافته وطوله، كما يعد علاجاً مثالياً لمنع تساقط الشعر، لذا ينصح الحوامل دائماً بتناول مكملات حمض الفوليك.

ولأن حمض الفوليك يحفز أيضاً إنتاج خلايا الدم الحمراء، فهو بذلك يمنع الشيب ويؤخره، كما يعزز من حيوية الشعر.

وعموماً يحسن حمض الفوليك كثيراً من نوعية الشعر، ويسهل تسريحه، ويقوي بُصيلات الشعر، كما يحفظ حمض الفوليك الشعر من أضرار الشمس.

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مصدر حمض الفوليك

حمض الفوليك



أكثري من تناول الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي والكرنب والهليون، والفواكه الملونة مثل البرتقال والفراولة والأفوكادو والطماطم، والبقوليات مثل القمح والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس، والأسماك، إضافة إلى المكسرات والبندق وبذور دوار الشمس.

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