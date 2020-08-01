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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 10:45 مساءً - غالباً ما تحمل أظافرنا أدلة واضحة على صحتنا بشكل عام، رغم أنها تكون في معظم الأوقات مغطاة بـ المناكير، أو نتجاهل بعض العلامات عليها. فيما أن الأظافر غير الصحية قادرة على إخبارنا عن مشكلة صحية قد تكون كارثية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك علامات تحملها أظافرك قد تكون الدليل على مشاكل صحية خطيرة، فراقبي أظافرك لتحمي صحتك وتتجنبي فقدان أظافرك مظهرها الجميل والأنيق.
نصف قمر أبيض في قاعدة الظفر
إذا لاحظت أن هناك خطاً أبيض صغيراً على قاعدة الظفر، فلا تقلقي، إذ يمكن أن يكون ناتجاً ببساطة عن بعض الضرر في الظفر. لكن إذا وجدت أن على أظافرك نصف قمر أبيض في قاعدة الظفر، فذلك مؤشر على أمراض جهازية مثل أمراض الكبد وقصور القلب... فلا تهمليها.
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أظافر هشة وضعيفة
إذا كانت أظافرك هشة وضعيفة، فالأغلب أنك تعانين من نقص في الفيتامينات والمعادن وبعض العناصر الغذائية في جسمك، في مقدمها الحديد وفيتامين B وD. لذلك، إياك أن تهملي هذه المشكلة، وذلك حفاظاً على صحة أظافرك ومظهرها الأنيق، ومن جهة أخرى مدّ جسمك بالتغذية الضرورية.
خطوط سوداء أو بنية
من بين جميع علامات الأظافر غير الطبيعية التي من الضروري الانتباه إليها، هي البقع أو الخطوط السوداء أو البنية التي تظهر على الأظافر، لأنها في بعض الأحيان تكون مؤشراً الى الإصابة بسرطان الجلد، أكثر أنواع السرطان فتكاً، لذلك لا تترددي في استشارة طبيب الأمراض الجلدية للتشاور معه وللتأكد من خلو جسمك من أي مشاكل صحية خطيرة.
عدوى حمراء اللون
الأظافر والأصابع عبارة عن حجرة مغلقة، لذلك إذا كانت منتفخة أو مصابة بأي عدوى، فقد يؤدي ذلك الى انقطاع الدورة الدموية. لذلك، إذا وجدت أن أظافرك حمراء أو متورمة أو مصابة بأي عدوى، فتوجهي الى الطبيب المختص فوراً تجنباً لأي عواقب لا تُحمد عقباها.
خطوط سفلية
إذا لاحظت أن هناك بعض الخطوط غير الاعتيادية في أسفل أظافرك، فلا تترددي بزيارة طبيب الأمراض الجلدية، فهكذا علامات على أظافرك قد تكون مؤشراً على بعض المشاكل الصحية التي باستطاعتك تفاديها بشكل مبكر.
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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تخبر به أظافرك عن صحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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