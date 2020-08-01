كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 10:45 مساءً - يُعد الخريف الوقت المفضل لتغيير لون الشعر بالنسبة الى كثيرات من النساء، خصوصاً أن صبغة الشعر تتأثر بأشعة الشمس، مما يجعل الشعر بحاجة ماسة الى التجديد والتحديث. بالتالي، ليس هناك من عذر يحول دون تجربة أحد ألوان الشعر التي ستكون رائجة خلال خريف 2020، وتجربة صبغة شعر جديدة تمنحك إطلالة أنثوية لافتة ومتجددة. وفي هذا المقال، نرصد لك موضة صبغات شعر خريف 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



اللولايت الكريمي

اللولايت الكريمي



اللولايت الكريمي لون دافئ جداً، وهو يعد أفضل طريقة للحصول على مظهر راق ومتجدد خلال الخريف، لا سيما إذا اعتمدته مع قاعدة شعر باللون البني الكريمي. وما يميزه أنه يدوم لوقت أطول مقارنة بصبغات الشعر الأخرى، ولن يكون من الصعب الحفاظ عليه.

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الأحمر النحاسي

الأحمر النحاسي



إذا كنت ترغبين في التحول الى لون الشعر الأحمر هذا الخريف، لكنك لست مستعدة تماماً لاتخاذ زمام المباردة، فيجب عليك تجربة صبغة الشعر الأحمر النحاسي، فهو حل وسط مثالي بين البني والأحمر، وسيضمن لك الحصول على إطراء الجميع طوال فصل الخريف.

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البني الشوكولاته

البني الشوكولاته



البني الشوكولاته الغني هو من أكثر ألوان الشعر كلاسيكية وأناقة، كونه لوناً هادئاً ودافئاً ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. وهو أفضل طريقة لإطلالة انتقالية من الصيف الى الخريف، لا سيما إن كنت تعتمدين أحد ألوان الشعر الفاتحة مثل الأشقر... مما يوفر لك مظهراً خريفياً راقياً ومتجدداً.



الأزرق

الأزرق



هل تبحثين عن شيء جريء يلفت الأنظار إليك خلال خريف 2020؟ استعدي لتجربة صبغة الشعر الأزرق الساطع، لا سيما إن كنت من صاحبات الشعر القصير أو متوسط الطول. لكن، احرصي على استخدام شامبو خال من الكبريتات للحفاظ على لون شعر أنيق لا تشوبه شائبة.



البنفسجي الفاتح

البنفسجي الفاتح



سيبقى البنفسجي الفاتح أو اللافندر أحد أكثر الألوان رواجاً خلال خريف 2020، لذلك لا تترددي في تجربة صبغة الشعر البنفسجي الفاتح لا سيما إن كنت من محبات الجرأة والتميز. فصبغة الشعر البنفسجي هي مزيج مثالي من الأرجواني والوردي والأزرق، مما يمنحك إطلالة مشرقة خلال الخريف.

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