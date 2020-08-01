من تصميم المجوهرات إلى قائمة فوربس.. معلومات عن عزة فهمي

علاقات و مجتمع

أعلنت مجلة فوربس قائمتها السنوية للسيدات من الشرق الأوسط صاحبات العلامات التجارية "البراندات" الرائدة، حيث تميزت المصريات في مجالات مختلفة ما بين الموضة والمجوهرات، إذ حصلن على 10 مراكز في القائمة السنوية.

وحصلت عزة فهمي، مصممة المجوهرات المصرية العالمية، وابنتيها فاطمة وأمينة غالي، على المركز الثالث، وهن يعملن على مدار سنوات طويلة في مجال تصميم المجوهرات والحلي، إذ صممن لنجوم عالميين.

ويرصد "هن" في التقرير التالي معلومات عن مشوار عزة فهمي - ابنة الصعيد - التي تميزت في مجال تصميم المجوهرات، حتى أصبحت رئيسة مجلس إدارة شركة عزة فهمي للمجوهرات:

- ولدت "عزة" في محافظة سوهاج، ودرست الديكور في كلية الفنون الجميلة.

- بدأ اهتمامها يتجه لصناعة المجوهرات والحلي، حينما قرأت كتاب ألماني عن المجوهرات التقليدية في العصور الوسطى في أوروبا عام 1969.

- ذهبت للتدريب في مجال تصميم المجوهرات في مشغل "الحاج سيد"، أحد باعة المجوهرات في سوق خان الخليلي القديم في القاهرة، وكانت المرأة الوحيدة التي تشتغل في الورش والمشغل بخان الخليلي.

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- احتفظت بوظيفتها كرسامة للكتب التي تصدرها الحكومة المصرية، حتى تتمكن من تمويل مشروعها في تصميم المجوهرات.

- حصلت على منحة دراسية من المجلس الثقافي البريطاني، لدراسة صناعة المجوهرات في جامعة بوليتيكنيك بلندن.

- أقامت أول معارضها عام 1974.

- تميزت في تصميم الحلي بالكلمات والشعر العربي، كما تأثرت بالتاريخ والآثار فكانت مجموعاتها في العام 2019 متأثرة بالعمارة المملوكية.

- تعاونت في عام 2006 مع المصمم المشهور جوليان ماكدونالد لتصميم المجوهرات خصيصًا لعرض أزيائه.

- اندرج اسمها في عام 2007 على قائمة صاحبات الأعمال الـ25 الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط الصادرة عن "فايننشال تايمز".

- كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017.