هيفاء وهبي تسقط على الأرض أثناء خضوعها لجلسة تصوير (فيديو)

علاقات و مجتمع
سقطت الفنانة هيفاء وهبى على الأرض أثناء خضوعها إلى جلسة تصوير نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هيفاء بمقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها على الأرض، وبدا في الفيديو أنها تحاول أخذ أكثر من لقطة مستعينة بـ "دمية"، تحاول الجلوس عليها، حينها سقطت على الأرض بطريقة عفوية.
ورفضت محكمة الأسرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الدعوى المقامة من محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بمحمد الوزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس محمد الوزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي.
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