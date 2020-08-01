الامارات | أمّي يتقن 3 لغات أجنبية.. وفاة أكبر دليل سياحي سعودي عن 90 عاماً بالـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أمّي يتقن 3 لغات أجنبية.. وفاة أكبر دليل سياحي سعودي عن 90 عاماً بالـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السعودية الجمعة عن وفاة أبو سند أكبر مرشد ودليل سياحي في المملكة عن عمر ناهز 90 عاما، في أول أيام عيد الأضحى ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسعيد بن جمعان الشهير بكنيته أبو سند، رجل أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجيد إضافة للعربية التحدث بـ 3 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وعمل في خدمة السياحة بمنطقة نجران، والمساهمة في تعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.

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ومثَّل الراحل، علامة فارقة ومهمة في النشاط السياحي في تلك المنطقة، بسبب خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتراث وقدرته على التحدث بلغات مختلفة، إلى جانب بساطته وعفويته في التعامل مع السياح.

وتتكون عائلة أبو سند من 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، إلا أن احدا منهم لم يرث المهنة عن أبيه.

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