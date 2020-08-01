علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة، شيما الحاج، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وظهرت الفنانة، بفستان أبيض، طويل بحمالات رفيعة، وحذاء مفتوح بكعب مرتفع، مع الشعر المنسدل والمكياج الهادئ، مُعلقة: "لا تبرر لأحد ولا تحاول أن تصحح فكرتهم عنك، لأن لا أحد مر بتفاصيل قصتك". Advertisements مختتمة: "أضحى مبارك". وشاركت "شيما" مؤخرًا متابعيها بإجاباتها على الاسئلة التي تلقتها عبر حسابها على "إنستجرام"، والتي كانت تدور حول حياتها الشخصية، وظهورها بالحجاب، والحديث عن خططها لأعمالها الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيما الحاج: "لا تبرر لأحد ولا تحاول أن تصحح فكرتهم عنك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.