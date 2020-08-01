علاقات و مجتمع
نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق كرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهرت الصورة زوجة فرجاني، ونجله، التي حاول إخفاء ملامحهما بـ "وجه تعبيري" أراد به إخفاء ملامح زوجته التي لا تظهر قط، على عكس نجله.
وأغلق اللاعب التونسي المحترف خاصية التعليقات على الصورة، مُعلقًا: "قوتي.. يا رفيقة حياتي.. أحبك".
ورحب فرجاني ساسي بتجديد عقده مع الفريق الأبيض، ولكنه أكد لإدارة النادي من قبل، أنه لن يتناقش في أي أمور إلا بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ورفض "ساسي" من قبل التفاوض حول تقليل طلباته المالية، مؤكدًا أنه تلقى عروضا بمقابل أكبر من ذلك من أندية خليجية، ولكنه يضع الأولوية للاستمرار مع نادي الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي ينشر صورة زوجته ويخفي وجهها: "قوتي ورفيقة حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.