محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

هناك العديد من الفوائد الصحية لإضافة زبدة الفول السوداني إلى وجباتك، ولكن هل يعني ذلك أنه يجب عليك تناولها كل يوم؟

وكشف خبراء تغذية، لموقع "eatthis"، ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زبدة الفول السوداني كل يوم؟.

الحماية من السرطان

يقول هولي زاميت أخصائي تغذية مسجل لدى مؤسسة أورلاندو هيلث بأمريكا، إن استهلاك الجوز يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من السرطانات، بما في ذلك الرئة والبنكرياس والقولون.

ويضيف زاميت: "وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن اتباع نظام غذائي منخفض اللحوم المصنعة وغني بالبقوليات، مثل الفاصوليا والمكسرات، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، هذا بفضل المصادر العديدة للفيتامينات والمعادن والألياف والمواد الكيميائية النباتية التي تحتويها المكسرات".

لذا، فإن تناول وجبات رائعة مثل سلطة الزنجبيل مع زبدة الفول السوداني، يمكن أن تكون لذيذة ومقاومة للسرطان.

زيادة الوزن

قالت ناتالي ريزو أخصائية التغذية في مدينة نيويورك، إن زبدة الفول السوداني غنية بالسعرات الحرارية، فملعقتين كبيرتين تحتويان على نحو 180 سعرة حرارية، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

مع ذلك، لا تقلق كثيرًا، يمكنك مقاومة زيادة الوزن المحتملة عن طريق التحكم في أحجام حصصك، التزم بالوصفات والوجبات التي لا تفرط في تناول الأشياء التي تحتوي على الكريمة أو المقرمشة.

الشعور بالشبع

تضيف "ريزو"، نقلاً عن بحث نشرته المعاهد الأمريكية للصحة: "إذا التزمت بالكمية الموصى بها، فإن تناول زبدة الفول السوداني قد يزيد من بعض الهرمونات التي تعزز الشبع والشعور بالامتلاء".

يمكن أن يؤدي الشعور بالامتلاء والرضا إلى تقليل تناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم، ابدأ اليوم بجرعة صحية من زبدة الفول السوداني، وجرب وصفة إفطار سهلة مثل شوفان زبدة الفول السوداني.

توفير الوقت

تناول الطعام الصحي يحتاج وقت طويل لإعداده وطهيه، لكن زبدة الفول السوداني تعالج ذلك وتوفر الوقت بشأن إعداد الوجبات دون فقدان النكهة أو التغذية السليمة.

تقول لورا بوراك، أخصائية تغذية: " زبدة الفول السوداني سريعة وسهلة عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي ومتسق، ليس فقط كغذاء نباتي مغذي وصحي للقلب، ولكن في رأيي، واحدة من ألذ الأطعمة الموجودة!".

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ستكون أكثر سعادة

تضيف بوراك: "إذا كنت في جزيرة نائية ولم يكن بإمكاني سوى إحضار طعام واحد، فسيكون هو زبدة الفول السوداني، عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي."

بينما تحذر "ريزو" من أنه إذا كنت لا تحب زبدة الفول السوداني، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى لحصولك على جميع احتياجاتك الغذائية في يوم معين، ولكن إذا كنت تستمتع بزبدة الفول السوداني، فلا يوجد سبب يمنعك من تناولها كل يوم بانتظام.

نوع زبدة الفول السوداني مهم

ليس كل أنواع زبدة الفول السوداني مثل بعضها، إذا كنت تتناولها كل يوم، فأنت بحاجة إلى التأكد من الكمية التي تضعها في جسمك.

يقول "زاميت": "بغض النظر عن العلامة التجارية التي تبحث عنها، انظر دائمًا إلى قائمة المكونات واختر واحدًا من مكوناته الوحيدة هي الفول السوداني".

يضيف: "زبدة الفول السوداني الطبيعية هي الأفضل، تجنب زبدة المكسرات بإضافات مثل السكريات والزيوت المهدرجة."

يجب أن تأكل بعدة طرق

كشف "زاميت" طرقا جديدة للاستمتاع بزبدة الفول السوداني:

- أضف حصة إلى خبز التوست من القمح الكامل واقرنه مع شرائح الموز أو التوت.

- اقرنه مع حصة واحدة من الفاكهة أو الخضار، شرائح التفاح أو أعواد الكرفس خيارات شائعة.

- ضع بعضًا في العصير المفضل لديك كمصدر للبروتين.

- استمتع بواحدة مع كعك الأرز المفضل لديك.

- اخلط حصة في 1 كوب من دقيق الشوفان أو كريم القمح.

- انشره على فطائر وفوق الفاكهة المفضلة لديك.

-احصل على خبز متعدد الحبوب مع حصة واحدة من زبدة الفول السوداني.