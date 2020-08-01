طريقة عمل كباب حلة للشيف نجلاء الشرشابي

مطبخ

كتب: هن - 06:30 م | السبت 01 أغسطس 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كباب حلة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى. مقادير عمل كباب حلة 1 كيلو لحمة قطع ملبسة 1 كيلو بصل مكعبات سمنة ملح فلفل أسود سكر خل حبهان فصوص Advertisements ورق لورا بهارات فلفل رومي فلفل حار طريقة عمل كباب حلة​ يشوح البصل في السمنة على النار يضاف الملح والفلفل الأسود يضاف ورق اللورا والحبهان والفلفل الرومي والحار يقلب الخليط على النار يخلط الماء والسكر والخل تنفع اللحمة في خليط الماء والسكر والخل قليلاً تصفى اللحمة وتضاف لخليط البصل يقلب الخليط ويغطى وتوطى النار وتقلب من وقت لآخر تترك على النار حتى تمام النضج.

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