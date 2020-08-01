"شكل الوجه" أحدث الطرق الطبية لاكتشاف الإصابة بالسرطان

صحة
قال بحث جديد أجراه أطباء بريطانيون، إنه يمكن اكتشاف عدد من أنواع السرطان بطريقة مبتكرة وجديدة وهي شكل الوجه، دون إجراء وسائل التشخيص المعتادة.
وأوضح الأطباء بحسب ما نشرت مجلة "إكسبريس"، أن تطور مرض سرطان الرئة، يؤثر على تدفق الدم، وهو ما يؤثر بدوره على المظهر الخارجي وشكل الوجه.
ويحدث غالبا تورم في الوجه بسبب سرطان الرئة نتيجة ضيق التنفس المستمر والسعال والصداع، الذي يحدث بسبب السرطان.
وتلك ليست العلامة الوحيدة للإصابة بسرطان الرئة، وإنما يصاحبه أعراض وعلامات أخرى، حيث يصاحبه ألم متكرر في الظهر وفي منطقة مفصل الكتف.
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