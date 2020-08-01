11 مصرية ضمن قائمة "فوربس" لـ "رائدات الأعمال والبراندات في الشرق الأوسط"

علاقات و مجتمع

نشرت مجلة فوربس قائمتها السنوية للسيدات من الشرق الأوسط صاحبات العلامات التجارية "البراندات" الرائدة، Women Behind Middle Eastern Brands، والتي تضم القائمة صاحبات البراندات والشركات الناشئة.

وكان في القائمة حوالي 40 سيدة، 11 منهن من مصر في 8 مراكز، بينما استحوذ لبنان على نصيب الأسد بـ14 سيدة، و10 سعوديات، و5 رائدات أعمال من الأردن، وعراقية، وجميعهن سيدات من أصول شرق أوسطية أو بدأن عملهن في الشرق الأوسط.

وتميز المصريات بتفوقهن في مجالات مختلفة بين الموضة والأزياء والمجوهرات، ولكن هدى قطان وهي أمريكية من أصل عراقي تصدرت القائمة بعلامتها التجارية HUDA BEAUTY، حيث لها حوالي 46 مليون متابع على "إنستجرام" وحده، وقدرت "فوربس" ثروتها العام الماضي بحوالي 610 ملايين دولار.

أما المركز الثاني كان من نصيب الأمريكية من أصول لبنانية، مصممة الأزياء ريم عكرة والتي تعمل في مجال الموضة والأزياء.

والمركز الثالث هو من نصيب مصممة المجوهرات المصرية العالمية عزة فهمي وابنتيها فاطمة وأمينة غالي، الذين يعملون جميعا في مجال تصميم المجوهرات لنجوم عالميين.

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قائمة المصريات في "فوربس" كالتالي:

- عزة فهمي وفاطمة وأمينة غالي في المركز الـ3.

- جود بن حليم، والتي تعمل في مجال تصميم المجوهرات في المركز الـ10.

- آية وموناز عبد الرؤوف، يعملان في مجال الإكسسوارات في المركز الـ11.

- ياسمين يحيى، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الـ12.

- عبير العطيبة، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الـ13.

- مرمر حليم، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الـ14.

- فريدة تمراز، تعمل في مجال الموضة والأزياء في المركز الـ20.

- منى وهيب عريان، تعمل في مجال التجميل في المركز الـ23.