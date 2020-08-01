نصائح طرد الذباب من المنزل بعد ذبح الأضحية وطهيها

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تجذب رائحة الطعام النفاذة، خاصة ذبح الأضحية ورائحة اللحم الطازج، وكذلك رائحة طهي الطعام في نور الشمس، الذباب إلى المنزل بشكل كبير، بل يصبح غزوا، خاصة إذا جرى ذبح الأضحية داخل البيت، ويجب على سيدة المنزل التخلص من الذباب فورا كي لا ينقل الأمراض والبكتيريا، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة طرد الذباب طبيعيا بحسب موقع "هاوس جوود".

الأضواء

بمجرد أن يأتي المغرب يجب غلق جميع أضواء المنزل، لأنه بالطبع الذباب ينجذب نحو الضوء، لذا قومي بفتح النوافذ، وإغلاق أضواء المنزل تماما، حتى يذهب بعيدًا، ثم أغلقي النوافذ من جديد.

التخلص من بواقي الذبيحة واللحوم الفاسدة

الأطباق غير النظيفة الموجودة في الحوض، وعلب القمامة غير المصفاة، وبواقي الذبيحة، كلها عوامل تساعد على جلب الذُباب، تخلصي منها على الفور.

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طارد طبيعي للذباب

يمكن مزج زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان، حيث أن هذا المزيج قادر على طرد الذباب من المنزل، اخلطيه سويًا، ويوضع في زجاجة، لكي تستخدميه بدلًا من المواد الكيماوية، للحفاظ على صحة أولادك.

قومي برش الخليط في مطبخك وحول المداخل الخاصة بك لإبعاد الذباب.

أتبعي مصادر دخولهم للمنزل

من الطبيعي أن يدخل بعض الذباب مع فتح وإغلاق الأبواب، فإذا كان لديك الكثير من الذباب في منزلك، فأنتِ بحاجة إلى معرفة كيفية وصولها، حتى تمنعيها من دخول منزلك.