لايف ستايل
شاركت الإعلامية دعاء فاروق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها أثناء قضائها إجازة العيد على شاطئ البحر.
وظهرت "فاروق" بالبوركيني، الذي أثار الجدل منذ فترة حول ارتدائه، وعلقت الإعلامية قائلة: "هزرنا كتير.. نتكلم جد بقى شوية.. ولنا في البوركيني متنفس ولنا في البحر حياة.. درجة الحرارة النهاردة يا مؤمنين 45 درجة مئوية.. المفروض نفطس بقي ونتسلق عشان اتحجبنا.. كلا البتة هنبلبط في المياه مع عيالنا وأجوازنا ولا يهمنا".
وتابعت "فاروق": "ماله بقى المايوه المقفول.. ماله.. قولتولي ماله.. بيقلل الشياكة؟؟ بلدي؟؟ ياااي بيئة؟؟.. طيب بيئة وعاجبنا المايوه السكر".
وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: "انتي سكر في كل أحوالك"، "تحفة بجد"، "كل سنة وانتم طيبين".
يذكر أن حالة من الجدل حول ارتداء البوركيني تجددت قبل أيام، إذ تعرضت المحجبات للهجوم بسبب ارتداء المايوه الشرعي، فيما منعت بعض إدارات الشواطئ والنوادي ارتدائه.
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء فاروق بـ"البوركيني" على البحر: "بيئة وعاجبنا.. وهنبلبط في المياه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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