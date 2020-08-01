6 أخطاء احذر الوقوع فيها عند قضاء إجازة العيد بالخارج.. تستنزف أموالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نحتاج جميعا الإجازات للتخلص من ضغط العمل، والاسترخاء وتجديد الطاقة والنشاط، خاصة إذا كان قضاء تلك الإجازة في السفر والتنقل، ولكن يجب أن تراعي ميزانيتك وتجنب ما يستنزف نقودك دون جدوى.

وحتى لا تتعكر عطلتك، نستعرض ذلك بعض الأخطاء التي يمكن تجنبها في السفر خلال عطلة عيد الأضحى، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- عدم توضيح تفاصيل الحجز

إذا رأيت غرفة فندقية رخيصة، فتأكد من أن السعر الذي تراه هو الإجمالي؛ ففي بعض الأحيان قد تشمل التكلفة الكاملة أيضًا الضرائب ورسوم الإنترنت والخدمة.

وفي بعض الشقق، يجب على الزوار إما إحضار مناشفهم وبياضات الأسرّة الخاصة بهم أو استئجارها من أصحابها مقابل رسوم، قد يكون هناك أيضًا شرط ينص على أنه يجب على الضيوف تنظيف الغرفة بأنفسهم قبل المغادرة أو دفع رسوم إضافية مقابل هذه الخدمة.

لتجنب الدفع الزائد، تأكد من التوضيح مع المسؤول حول ما إذا كان لديك أي نفقات إضافية أثناء إقامتك في الفندق.

- عدم التعرف على البلاد وقواعدها

اعلم أن معظم المشكلات المالية نرجع إلى حقيقة أن السياح لا يقرؤون القوانين ولا يتعرفون على القيود التي تنطبق على البلد المعين الذي يزورونه.

على سبيل المثال، في مدينة البندقية الإيطالية، يُمنع الاستلقاء على المقاعد أو تناول الطعام والشراب في أماكن معينة. يمكنك القيام بذلك فقط في مناطق خاصة. كما سيتم تغريمك في مطار سريلانكا إذا حاولت اصطحاب المانجو والأناناس في أمتعتك المحمولة معك.

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من أجل عدم الدخول في موقف غير سار، قم بالبحث على معلومات حول منتديات المسافرين الخاصة أو على موقع وزارة الخارجية قبل رحلتك.

- المبالغة في شراء المياه في مطاعم دبي

ليس فقط في فرنسا، حيث توجد هذه الخدعة بالماء، عند طلب المياه في المطاعم في دبي، تأكد من إبلاغ الجرسون عن الماء الذي تريده، محليًا أو مستوردًا. لأنك إذا لم تفعل ذلك، فسوف يجلب لك زجاجة من مياه إيفيان باهظة الثمن، بدلاً من الأنواع الأرخص.

- عدم استئجار سيارة في جزر الكناري

جزر الكناري هي جنة لأولئك الذين يحبون استئجار السيارات، وعلى الرغم من حقيقة أن نظام النقل العام متطور بشكل جيد، إلا أن السياح ذوي الخبرة لا يزالون يفضلون القيادة حول الجزيرة بأنفسهم. على سبيل المثال، أرخص سيارة تقدمها وكالة تأجير السيارات Auto Reisen ستكلفك أقل من 100 دولار لمدة أسبوع. قد يكون أرخص إذا كنت مسافرًا مع شخص ما.

من الأفضل حجز السيارة مسبقًا عبر الإنترنت لأنه يمكنك توفير المال بهذه الطريقة. علاوة على ذلك، سيكون لديك فرصة أفضل لتحديد خيار جيد، بدلاً من الاضطرار إلى اختيار سيارة من تلك المتبقية في موقف السيارات.

- زيارة المتاحف خلال "ساعة سعيدة"

يمكنك الدخول إلى معظم المتاحف إما بخصم كبير أو حتى مجانًا إذا كنت تبحث عن معلومات حول "ساعة سعيدة" على مواقعهم الرسمية. على سبيل المثال، يتمتع متحف اللوفر بدخول مجاني للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا أيام الجمعة وللجميع في يوم السبت الأول من كل شهر، وكذلك في الرابع عشر من يوليو.

- شراء المياه في المتاجر في تايلاند

من المعروف أن ماء الصنبور في تايلاند غير مناسب للشرب، ويتبع السياح المقتصدون الذين لا يرغبون في دفع مبالغ زائدة مقابل المياه مثال السكان المحليين وشراء المياه من آلات خاصة. يمكنك الحصول على 1.5 لتر من مياه الشرب الجيدة مقابل 0.03 دولار. لن ترى هذه الأسعار أبدًا في محلات السوبر ماركت.