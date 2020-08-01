منها شرب الماء.. طرق بسيطة للتخلص من إرهاق وتعب "ترويقة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الشعور بالتعب والإرهاق لدى الكثير من السيدات خاصة في الأعياد أمر شائع، نتيجة القيام بمجهود بدني في ترتيب المنزل وتنظيفه.

ولهذا نستعرض بعض الطرق البسيطة لتخفيف حدة الإرهاق الجسدي بعد "ترويقة العيد"، وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

قد تعانين من بعض الآلام، كآلام الرقبة التي تظهر بسبب تشنّج عضلات الرقبة أثناء القيام بأعمال المنزل، أو الصداع الشديد نتيجة الإجهاد والتوتر، وآلام بالكتف والمفاصل نتيجة إجهاد العضلات، ويمكنك التخلص من ذلك بعدة طرق عبر ما يلي.

- تناول نظام غذائي متوازن

أحد أسباب اتباع نظام غذائي صحي متوازن هو أنكِ سترفعين مستويات الطاقة، عن طريق تناول أطعمة كاملة طازجة، غنية بالكربوهيدرات غير المكررة وبالبروتين، من أجل تحقيق مستويات مستدامة من الطاقة، والكثير من الألياف والأطعمة المضادة للالتهاب.

- تمارين منتظمة

فوائد التمارين المنتظمة معترف بها على نطاق واسع؛ فالتمارين تطلق الإندورفين الذي يزيد بشكل طبيعي من مستويات الطاقة، كما يمكن أن تؤدي إلى نوم أفضل، وتخفف من أعراض التعب والإرهاق.

- شرب كميات وفيرة من الماء

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يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض مستويات الطاقة، وقد يؤثر سلبا على نومك بتجفيف فمك وممرات الأنف، وقد يتسبب في الشخير، وتشنجات الساقين، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يجعلكِ أقل يقظة في اليوم التالي.

- خفض كمية الكافيين

الكافيين قد يمنحك دفعة أولية من الطاقة، لكن تشعرين بعد زواله بالنضوب، تجنبي تناول الكافيين بعد العشاء حتى تستطيعي قضاء ليلة مريحة.

- الحصول على قسط من الراحة

إذا أردت أن تحافظي على مستوى طاقتك طوال اليوم. اهدأي قبل أن تخلدي إلى النوم، وربما تقومي ببعض التمرينات اللطيفة. حسِّنِ مساحة نومك بإبقائها نظيفة والمحافظة على درجة حرارة ملائمة، وتشمل النصائح الأخرى لتحسين النوم ما يلي:

تمرّني على الاسترخاء والتأمل واليوجا لتساعدك على النوم، واشترِ فراشا مريحا، وارتدي أقمشة طبيعية، واستيقظي في نفس الوقت كل يوم، واستخدم سدادات الأذن وقناع للعين.

- تقليل الإجهاد

الطاقة العقلية والجسدية اللازمة لإنجاز يومك بسهولة تسلبك الكثير من المجهود، وتؤثر هرمونات الإجهاد سلبا في نمط نومكم، اعضائكم الجسدية، وصحتكم عموما. خففي من الإجهاد بأية طريقة، مثل للتدليل والتدليك، أو تتمددي على الأريكة مع كتابك المفضل أو برنامجك التلفزيوني.

فتعلَّمي أن تسترخي، وخصِّصي الوقت للاسترخاء التام، واستخدمي تمارين التنفس العميق، والتأمل، وهذه تكون طرق ممتازة للاسترخاء ولتجديد طاقتك.