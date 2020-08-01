"كورونا" لن يمنعنا من الاحتفال.. طرق بسيطة لاستمتاع أطفالنا بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الخوف والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل إجراءات احترازية ما زالت تفرضها الحكومات، ليس بالأمر الهين، وقد يجد البعض صعوبة في قضاء وقت ممتع في ظل هذه الأثناء، وخاصة حال وجود أطفال يرغبون بالتنقل والمرح، ولهذا نستعرض بعض الطرق لإضفاء جو من البهجة في العيد وسط الأهل.

تشرح الدكتورة إيمان عبد الله استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، كيفية التعامل مع أطفالنا ومساعدتهم للاستمتاع بعيد الأضحى في ظل هذه الظروف، في النقاط التالية:

- نسرد لهم قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل والسر وراء الأضحية في كل عام من هذا الوقت، ويمكن تمثيلها بمشاهد مسرحية بين أفراد الأسرة، أو سردها كقصة ممتعة.

- المشاركة في رسم وتلوين خروف العيد ومشاركته مع ذويه من الأطفال والجيران.

- يمكن للأسرة قضاء وقت ممتع من خلال الألعاب اليدوية الجميلة، التي تحمل المنافسة بين طياتها؛ كالشطرنج والطاولة والدومينو والكوتشينة والليدو والسلم والثعبان وبنك الحظ.

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- مشاهدة المسرحيات المرتبطة في أذهاننا بالعيد والمناسبات الجميلة، مثل "العيال كبرت" و"مدرسة المشاغبين" و"سك على بناتك"، لما تحمله من عادات اجتماعية بسيطة مماثلة لحياتنا.

- مشاهدة أفلام كوميدية مناسبة للأسرة بما فيهم الأطفال.

- المشاركة في إعداد الطعام، خاصة حفلات الشوي وتجهيز الطاولة وإعداد السلطة وغيرها، ما يخلق جوا من المتعة والمشاركة والدفء بين أفراد الأسرة.

- التقاط الصور التذكارية الجميلة حتى لو في المنزل والاستمتاع بكونه مرتب ومنظم بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.

- تناول المسليات المرتبطة بالعيد مثل الترمس والبليلة، ولكن بكميات قليلة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح.