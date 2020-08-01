كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تتمتع عارضة الأزياء الأمريكية أوليفيا باليرمو بأسلوب خاص في عالم الأزياء؛ إذ تعد إحدى أيقونات الموضة والجمال.

ودائمًا ما تستطيع أوليفيا باليرمو الجمع بين الأسلوب الكلاسيكي، ومواكبة أحدث صيحات الموضة، وظهر ذلك جليًا في مختلف إطلالاتها، وخاصة بموديلات الفساتين التي تختارها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات فساتين صيفية من وحي أوليفيا باليرمو، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالات صيفية جذابة ومميزة.



أوليفيا باليرمو في فستان قصير لإطلالة هادئة

فستان قصير لإطلالة هادئة



اعتمدت أوليفيا باليرمو في هذه الإطلالة، فستانًا قصيرًا باللون البيج الفاتح، بدون أكمام، وبتصميم منفوش من عند الخصر.

ونسقت باليرمو مع هذه الإطلالة، حذاء باللون الأسود، بتصميم مدبب من الأمام، وبكعب منخفض، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية.

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أوليفيا باليرمو في فستان ماكسي من الصوف الملون

فستان ماكسي من الصوف الملون



اختارت مدونة الموضة أوليفيا باليرمو لهذه الإطلالة فستانًا من الصوف الملون، يصل إلى الركبة، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت أوليفيا باليرمو حذاءً ذا كعب منخفض باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

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أوليفيا باليرمو في فستان من الشيفون المطبوع بتصميم منفوش

فستان من الشيفون المطبوع بتصميم منفوش



في هذه الإطلالة؛ اختارت أوليفيا باليرمو فستانًا من الشيفون المطبوع، وبتصميم منفوش، وبرقبة عالية وبأكمام قصيرة واسعة.

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب متوسط وبرباط أمامي، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة من خصلات الشعر الويفي.

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أوليفيا باليرمو في فستان طويل من الشيفون المطبوع بدون أكمام

فستان طويل من الشيفون المطبوع بدون أكمام



وفي هذه الإطلالة؛ ظهرت أوليفيا باليرمو من داخل منزلها، مرتدية فستانًا طويلًا من الشيفون المطبوع، وبدون أكمام.

ونسقت أوليفيا مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب منخفض، بتصميم مفتوح من الخلف، واعتمدت تسريحة شعر منسدل على أحد جانبي الوجه.

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أوليفيا باليرمو في فستان طويل من قطعتين

فستان طويل من قطعتين



في إطلالة بسيطة وناعمة؛ ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية أوليفيا باليرمو، مرتدية فستانًا يتكون من قطعتين، بأكمام طويلة، وبتصميم الأوف شولدر.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت حذاءً ذا كعب منخفض وبتصميم مفتوح من الخلف، وشنطة يد كبيرة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر على شكل كعكة عادية.

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أوليفيا باليرمو في فستان طويل بتصميم الأوف شولدر

فستان طويل بتصميم الأوف شولدر



ظهرت أوليفا باليرمو في هذه الإطلالة، مرتدية فستانًا طويلًا بتصميم الأوف شولدر، وبأكمام طويلة واسعة، وبحزام جانبي عند الخصر من نفس قماش الفستان، ويتمتع بأزرار جانبية.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت أوليفيا باليرمو حذاءً مفتوحًا ذا كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر منسدل للوراء.

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أوليفيا باليرمو في فستان طويل من التول بتصميم كشكش

فستان طويل من التول بتصميم كشكش



في إطلالة مميزة وجذابة لعارضة الأزياء الأمريكية أوليفيا باليرمو؛ ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا من التول، وبتصميم الأوف شولدر، وكشكش على أطراف الكتفين.

ونسقت أوليفيا مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة منخفضة، مع خصلات مسحوبة على الجانبين.

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