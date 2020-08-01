موديلات فساتين سهرة لبنانية آخر موضة لسهرات خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً -

في كل موسم تنتظر عاشقات الموضة بشغف آخر تصاميم وموديلات فساتين السهرة اللبنانية الموقعة بأنامل أهم المصممين. ولخريف 2020، لفتتنا على منصات العروض الكثير من فساتين السهرة اللبنانية ذات الفخامة المطلقة والأسلوب المتميز كالعادة، مع لمسات إضافية تناسب الموسم الجديد.

فستان سهرة شبابي باللون البنفسجي الداكن من زهير مراد Zuhair Murad



فإذا كنت تودين الاطلاع على أجمل موديلات فساتين السهرة اللبنانية لمعرفة ما عليك الحصول عليه لسهرات خريف 2020، تقدم إليك الخليج 365 فيما يلي باقة من أروع ما ابتكرت الأنامل اللبنانية لهذا الموسم؛ كي تختاري منها ما يناسبك.

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة باللون الأسود موضة صيف 2020

موديلات فساتين سهرة لبنانية فاخرة لسهرات خريف 2020

فساتين سهرة لبنانية باللون الذهبي

فستان سهرة فاخر باللون الذهبي مع تفاصيل الريش الاسود الراقي من زهير مراد Zuhair Murad



يعد اللون الذهبي من أجمل الألوان التي تليق بفساتين السهرة. ولخريف 2020، جاءت العديد من تصاميم فساتين السهرة اللبنانية باللون الذهبي الذي يضفي التألق والدفء على الإطلالة.

لفتنا فستان سهرة باللون الذهبي من مجموعة ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz لخريف 2020، يتميز بالترتر كبير الحجم وأكمامه الطويلة المحتشمة وتصميمه الذي يجمع بين البساطة والفخامة.

كما أعجبنا جداً فستان سهرة ذهبياً مصمماً بأنامل المبدعة ريم عكرا Reem Acra، والذي يتمتع بتصميم نفرتيتي أنيق وكأنه كاب. أما حزام الخصر فقد جاء ليرسم تقاطيع الجسم بطريقة مثالية.

تابعي المزيد: فساتين سهرة لبنانية للقصيرات .. تظهرك أكثر طولاً

Advertisements

فساتين سهرة لبنانية باللون الأخضر الزيتي

فستان سهرة بللون الزيتي من ريم عكرا Reem Acra



عندما نتحدث عن فساتين السهرة اللبنانية الخاصة بالخريف، نتحدث عن الألوان الدافئة.. والتي ينضوي الأخضر الزيتي من ضمنها.

لفتنا على منصة إيلي صعب Elie Saab فستان سهرة فاخر باللون الأخضر الزيتي بتصميمه المميز القصير من الأمام والطويل من الخلف مع الكثير من الكشاكش التي تضفي لمسة من الشباب والنعومة.

كما ظهر فستان السهرة الأخضر الزيتي ضمن مجموعة ريم عكري Reem Acra بتصميم محتشم وأكمام بشكل كاب أنيق لإطلالة مسائية راكزة في خريف 2020.

فساتين سهرة لبنانية باللون الأسود

فستان راقي من المخمل الأسود والزركشات الذهبية من إيلي صعب Elie Saab



يعد الأسود ملك الألون وسيد المناسبات والسهرات، لهذا يحرص الكثير من المصممين العالميين على تضمين فساتين السهرة باللون الأسود الفاخر ضمن مجموعاتهم لمختلف المواسم.

لخريف 2020، قدم إيلي صعب Elie Saab تصميماً راقياً لفستان سهرة من المخمل الأسود وقصة مستقيمة، يتميز بزركشات وتطريزات ذهبية أنيقة وفتحة أمامية أضفت عليه المزيد من الأنوثة.

تابعي المزيد: فساتين سهرة مطرزة موضة 2020 بحسب شكل الجسم