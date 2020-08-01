موديلات فساتين سهرة لبنانية آخر موضة لسهرات خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً -
في كل موسم تنتظر عاشقات الموضة بشغف آخر تصاميم وموديلات فساتين السهرة اللبنانية الموقعة بأنامل أهم المصممين. ولخريف 2020، لفتتنا على منصات العروض الكثير من فساتين السهرة اللبنانية ذات الفخامة المطلقة والأسلوب المتميز كالعادة، مع لمسات إضافية تناسب الموسم الجديد.
فإذا كنت تودين الاطلاع على أجمل موديلات فساتين السهرة اللبنانية لمعرفة ما عليك الحصول عليه لسهرات خريف 2020، تقدم إليك الخليج 365 فيما يلي باقة من أروع ما ابتكرت الأنامل اللبنانية لهذا الموسم؛ كي تختاري منها ما يناسبك.
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موديلات فساتين سهرة لبنانية فاخرة لسهرات خريف 2020
فساتين سهرة لبنانية باللون الذهبي
يعد اللون الذهبي من أجمل الألوان التي تليق بفساتين السهرة. ولخريف 2020، جاءت العديد من تصاميم فساتين السهرة اللبنانية باللون الذهبي الذي يضفي التألق والدفء على الإطلالة.
لفتنا فستان سهرة باللون الذهبي من مجموعة ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz لخريف 2020، يتميز بالترتر كبير الحجم وأكمامه الطويلة المحتشمة وتصميمه الذي يجمع بين البساطة والفخامة.
كما أعجبنا جداً فستان سهرة ذهبياً مصمماً بأنامل المبدعة ريم عكرا Reem Acra، والذي يتمتع بتصميم نفرتيتي أنيق وكأنه كاب. أما حزام الخصر فقد جاء ليرسم تقاطيع الجسم بطريقة مثالية.
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فساتين سهرة لبنانية باللون الأخضر الزيتي
عندما نتحدث عن فساتين السهرة اللبنانية الخاصة بالخريف، نتحدث عن الألوان الدافئة.. والتي ينضوي الأخضر الزيتي من ضمنها.
لفتنا على منصة إيلي صعب Elie Saab فستان سهرة فاخر باللون الأخضر الزيتي بتصميمه المميز القصير من الأمام والطويل من الخلف مع الكثير من الكشاكش التي تضفي لمسة من الشباب والنعومة.
كما ظهر فستان السهرة الأخضر الزيتي ضمن مجموعة ريم عكري Reem Acra بتصميم محتشم وأكمام بشكل كاب أنيق لإطلالة مسائية راكزة في خريف 2020.
فساتين سهرة لبنانية باللون الأسود
يعد الأسود ملك الألون وسيد المناسبات والسهرات، لهذا يحرص الكثير من المصممين العالميين على تضمين فساتين السهرة باللون الأسود الفاخر ضمن مجموعاتهم لمختلف المواسم.
لخريف 2020، قدم إيلي صعب Elie Saab تصميماً راقياً لفستان سهرة من المخمل الأسود وقصة مستقيمة، يتميز بزركشات وتطريزات ذهبية أنيقة وفتحة أمامية أضفت عليه المزيد من الأنوثة.
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