اختاري أرقى الإطلالات في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

مكياج: إيلي ستيفان

شعر: Beauty Lounge

الملابس والإكسسواراتCAROLINA HERRERA, AKRIS, TONY WARD, ANDREW GN, BASSIL SODA, RAMI KADI, SAIID KOBEISY, POSE DESIGN, D.EXTERIOR

Carolina Herrera

فستان طويل مزيّن بالورود

حقيبة كلاتش

كلاهما من Carolina Herrera إطلالات العيد

سروال من Akris

سترة من Andrew GN

حقيبة من Tony Ward

Basil Soda

توب مرصّعة

قميص من الشيفوان

سروال من الحرير

حذاء بدرجة معدنية

جميعها من Basil Soda



Advertisements Rami Kadi تنورة شفافة وطويلة

قميص مطرّز

كلاهما من Rami Kadi

Rami Kadi

فستان من Tony Ward

سوار من Carolina Herrera

Saiid Kobeisy

فستان مزيّن بالكشكش

سترة مزيّنة بالباييت

كلاهما من Saiid Kobeisy

حذاء من Pose Design D.Exterior

توب من دون أكمام

سروال باللون الأسود

كلاهما من D.Exterior

حقيبة كلاتش

سوار معدني

كلاهما من Carolina Herrera



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