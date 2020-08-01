اختاري أرقى الإطلالات في العيد

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
مكياج: إيلي ستيفان
شعر: Beauty Lounge
الملابس والإكسسواراتCAROLINA HERRERA, AKRIS, TONY WARD, ANDREW GN, BASSIL SODA, RAMI KADI, SAIID KOBEISY, POSE DESIGN, D.EXTERIOR
فستان طويل مزيّن بالورود
حقيبة كلاتش
كلاهما من Carolina Herrera
سروال من Akris
سترة من Andrew GN
حقيبة من Tony Ward
توب مرصّعة
قميص من الشيفوان
سروال من الحرير
حذاء بدرجة معدنية
جميعها من Basil Soda
تنورة شفافة وطويلة
قميص مطرّز
كلاهما من Rami Kadi
فستان من Tony Ward
سوار من Carolina Herrera
فستان مزيّن بالكشكش
سترة مزيّنة بالباييت
كلاهما من Saiid Kobeisy
حذاء من Pose Design
توب من دون أكمام
سروال باللون الأسود
كلاهما من D.Exterior
حقيبة كلاتش
سوار معدني
كلاهما من Carolina Herrera
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.