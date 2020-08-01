نظارات شمسية بألوان قوس قزح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لا تكتمل إطلالة السيدة، في يوم صيفي حار، إلا بنظارات شمسية بألوان قوس قزح، جريئة وفريدة في التصميم . ولا شك في أنه من أحدث الصيحات الدارجة لهذا الموسم هي الطرازات ذات العدسات الملوّنة والشفّافة نسبياً، بطابع ستايل الـ "ريترو" المتميّز.

تصاميم لافتة بعدسات زاهية بالنسياغا Balenciaga من أبرز التصاميم الموسمية للنظارات الشمسية اللافتة هي قصّة الافيتيور الكلاسيكية Aviator وقصّة الاطارات المدوّرة التي تميل إليها الشخصيات النسائية الجريئة.

تتجه موضة صيف 2020 إلى الألوان الحيوية ذات الإشراقة المبهجة بدرجات ألوان قوس قزح، وبتركيز واضح على اللونين البرتقالي والأصفر فيما يتعلّق بألوان العدسات لإطلالتكِ المميزة، بالإضافة الى وضع عدسات حمراء أو مجموعة أكريليك من النظارات الشمسية باللون الأزرق السماوي وغيرها من الألوان الزاهية والمحتلفة والمناسبة لأجواء فصل الصيف.

تعتبر النظارات الشمسية المزوّدة بـ "شمبر" عريض والمتوفّرة بألوان قوس قزح مناسبة لجميع الأذواق، لأنها تضفي أناقة وجاذبية الى إطلالة السيدة.

تعتمد موضة النظارات الشمسية لهذا الصيف على النظارات ذات الأشكال المختلفة، مثل النظارات فائقة النحافة ، الألوان الزاهية،الكلاسيكية، المصنوعة بإطار على شكل عين القطة، مستطيلة الشكل، وغيرها من الأشكال المختلفة والمنوّعة التي تزيد السيدة ثقة بنفسها أمام صديقاتها خلال التنزّه أو خلال الرحلات الصيفية، بالإضافة الى حماية عينيها من أشعة الشمس الحارقة.

تعتبر النظارات الشمسية بألوان قوس قزح والمزوّدة بسلاسل، من الإكسسوارات الضرورية والمهمة التي تضيف أناقة وجاذبية الى إطلالتك أمام الآخرين، بالإضافة الى أنها تساعد في الحفاظ على النظارات من السقوط على الأرض.

يجب ألا ننسى أن النظارات الشمسية ذات الإطارات الهندسية الشكل والمتوفّرة بأشكال مختلفة، مثل المثلثات والمستطيلات وغيرها من الأشكال الهندسية المميّزة بألوان قوس قزح، تضفي لمسة عصرية وساحرة الى الوجه. تابعي المزيد: نظارات شمسية باللون النيود لمختلف الإطلالات

شريك أساسي سيلين Céline النظارات الشمسية بألوان قوس قزح هي واحدة من أسهل الطرق لتغيير أسلوب الحياة بشكل عام والإطلالة بشكل خاص، كما أنها تحدّد الى درجة كبيرة اهتمام السيدة بأناقتها.

هي شريك أساسي في صناعة الإطلالة مثلها مثل الملابس، الساعات والأكسسوارات، بل في معظم الأوقات قد تنفرد عن باقي عناصر المظهر بلفت الانتباه.

ليس من الضروري أن تكون العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة هي التي تملك القوّة للقيام بذلك بتصاميمها المذهلة ،بل هناك العديد من العلامات التجارية العادية التي تسمح بتغيير النظارة مع كل إطلالة، وكأنها تسعى الى عودة كل ما هو جميل ومميّز.

تشهد موضة النظارات الشمسية بألوان قوس قزح هذا الصيف عودة قوية لحقبة الثمانينات لناحية التصميم، فقد برزت النظارات المعدنية الرقيقة والخفيفة الوزن، نظارات رياضية، نظارات دائرية مستديرة، نظارات عين القطة، نظارات بدون إطار، نظارات صغيرة وضيقة وبيضاوية ومستطيلة، نظارات أنيقة مسطّحة الأعلى، نظارات مع تصاميم وطبعات مختلفة ومنوّعة من حيث ألوان قوس قزح. تابعي المزيد: موديلات نظارات شمسية نسائية مريحة



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