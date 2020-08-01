إطلالات محتشمة للشابات المحجبات من سارة الدهيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتمد البلوجر ومدونة الموضة سارة الدهيم على الخيارات الكاجوال الأنيقة والمناسبة للفتيات المحجبات في الوطن العربي، ولاهتمامها بتنسيقاتها بشكل واضح، جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة خيارات مناسبة للإطلالات اليومية والبسيطة، فإليكِ الخيارات.



خيارات الأزياء البيضاء

خيارات اللون الأبيض



اعتمدت سارة الدهيم على خيارات الأزياء البيضاء المناسبة لكل المشاوير اليومية وخروجات الصباح، ومنها جمعنا لكِ من وحيها عدة خيارات، حيث ارتدت بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة طويلة وحجاب أبيض، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأحمر لزي كلاسيكي أنيق، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال وبلوزة من القطن الأبيض مع بليزر عصري أبيض وحجاب باللون الأبيض، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة حمراء، وأطلت ببنطال جينز أبيض وبلوزة واسعة وعصرية بيضاء مع معطف سكري رياضي مصمم بمطاطات، وتأنقت بمعطف أبيض ملفوف بربطة على الخصر مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض لمظهر نقي وبسيط.

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تنسيقات القطع السوداء

تنسيقات القطع السوداء



تفضِّل سارة الدهيم إطلالات اللون الأسود في مختلف المناسبات والمشاوير اليومية، ومنها نسقت بنطالًا وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض مع بليزر أبيض لإطلالة حيادية، واختارت بليزر وبنطالًا واسعًا باللون الأسود مع بلوزة سوداء لمظهر رسمي فاخر، وتجملت ببليزر شبابي وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع تيشيرت أبيض مكتوب بالأسود، وتألقت بفستان أسود قصير مزين بمعطف من الفرو وحذاء بوت طويل مع بنطال أبيض لزي أنيق وشبابي، وتجملت بتنورة وبنطال وحذاء بوت قصير يكسوهما اللون الأسود، مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة رمادية، وتزينت ببنطال وفستان قصير ملونين بالأسود، وزُيِّن الفستان في الأكمام بالريش الأبيض، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية.

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إطلالات ملونة للشابات

إطلالات ملونة للشابات



للإطلالات الشبابية الأنيقة، جاءت سارة الدهيم ببنطال أسود ومعطف من الجينز الأزرق مع حجاب وتيشيرت باللون الأبيض لمظهر كاجوال بسيط، وارتدت بلوزة رمادية وبنطالًا أسود مع قميص أبيض طويل لإطلالة شبابية ناعمة، وظهرت ببنطال واسع ومعطف طويل فضفاض ملونين بالأحمر مع بلوزة بيضاء لزي أنثوي جذاب، وأطلت بقميص أصفر وتنورة سوداء قصيرة وواسعة مع بنطال أسود وبلوزة بيضاء، واختارت فستانًا زهريًّا واسعًا مصممًا بأكمام منفوخة وربطة للخصر لزي شبابي أنيق للحفلات البسيطة، ونسقت فستانًا بنيًّا طويلًا وواسعًا مع حجاب وبلوزة وحذاء باللون الأبيض.

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