حيل مكياج لاخفاء عيوب الوجه في العيد..تعلمي تطبيقها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - مكياج ساحر ولافت، غاية الكثير من النساء اللاتي يسعين الى إبراز جمالهن بشكل جذّاب، خصوصًا في العيد. ولكن، البعض منهن يعانين من ملامح غير متناسقة في وجوههن، كالذقن المزدوج، أو شفاه رقيقة ورفيعة جداً، أو عينان صغيرتان أو أنف كبير وغيرها من المشكلات التي تُسبب لهن الإزعاج. فيلجأن الى العلاجات التجميلية لعلاج هذه المشكلات. ولكن، هناك بعض الحيل السهلة والبسيطة التي يُمكنك تطبيقها تُساعد في إخفاء بروز الملامح غير المتناسقة في الوجه، وتمنحك إطلالة جذّابة في العيد.

حيل مكياج لإخفاء عيوب الوجه

إخفاء عيوب الوجه ومشكلات البشرة بحيل سهلة وبسيطة

إليك، الأدوات المستخدمة لإخفاء عيوب الوجه، وهي من الأساسيات التي لا بدّ من توافرها لإطلالة ساحرة في العيد. وأهمها:

فرشاة كريم الأساس ذات المقاس الوسط والصغير.

ظلال باللون البني والأبيض المائل إلى البيج.

كونسيلير مناسب للون بشرتك.

أحمر خدود مائل إلى اللون البرونزي المحمّر.

طرق إخفاء عيوب الوجه بالمكياج

وحّدي بشرتك بكريم أساس مناسب لبشرتك، مع مراعاة وضع كريم الأساس على شفتيك وأذنيك ورقبتك. ثم، حدّدي الأماكن التي ستخفينها والتي تستظهرينها. ولإخفاء عيوب الوجه، ما عليك سوى تطبيق الحيل الآتية:

مكياج لإخفاء عيوب الأنف

مكياج يُخفي عيوب الأنف



لزيادة طول أنفك القصير، ارسمي خط طويل وشبه عريض من أعلى عظمة أنفك إلى أسفل أرنبة أنفك بخافي العيوب، على أن تختاريه بلون أفتح من لون بشرتك بدرجتين، وحدّدي طرفي عظمة أنفك بكونسيلير أغمق بدرجتين من لون بشرتك، على أن تخفّفيه كلّما اتّجهت إلى أسفل طرفي عظمة الأنف.

أما إذا أردت تصغير شكل أرنبة أنفك، ظلّلي طرفي الأرنبة بكونسيلير أغمق بدرجتين من لون بشرتك. ثم، ارسمي خط شبه عريض في وسط الأرنبة من خلال استخدام كونسيلير فاتح اللون.

مكياج لإخفاء عيوب الشفاه

حيل لإخفاء عيوب الشفاه



لزيادة حجم شفاهك الرقيقة، طبّقي الكونسيلير على كامل شفتيك، وحدّدي رسمة فمك بقلم من الزوايا الداخلية لشفتيك إلى الخارج، مع مراعاة أن يكون التحديد فوق حدّ شفتيك، وطبّقي بعدها أحمر الشفاه على كامل الشفتين.

وإذا أردت أن تصغّري شفتيك، قومي بتطبيق كونسيلير بلون بشرتك على كامل شفتيك، ثم حدّدي داخل محيط شفتيك، مع مراعاة أن تكون الزاوية الخارجية أصغر من الحدّ الطبيعي للشفتين.



مكياج لإخفاء عيوب الذقن المتدلّي

حيل مكياج لإخفاء مشكلة الذقن المزدوج والمتدلّى



ترغبين في جعل ذقنك يبدو أقصر ممّا هو عليه، قومي بتظليله باللون البني الفاتح، وذلك بواسطة فرشاة أحمر الخدود عند أسفل الذقن، مع وضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود البرونزي.

أما إذا كان ذقنك متدلّياً وممتلئاً، قومي بتظليله من الأسفل على شكل مثلث، ومن طرفي عظمة الفك، باللون البني، ثم انثري أحمر الخدود البرونزي.

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مكياح لإخفاء عيوب الوجنتين

حيل سهلة وبسيطة لاخفاء عيوب الوجنتين



إذا كنت تريدين تصغير عظمة وجنتيك العريضتين، ارسمي خط عريض بفرشاة أحمر الخدود باللون البرونزي المحمر عند وسط الخد حتى يوحي بصغر وجهك.

وفي حال أردت أن تعرّضي وجنتيك الصغيرتين، قومي برسم خط شبه مستقيم عليهما باتجاه طرفي أذنيك باللون البرونزي الفاتح المائل للوردي.

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مكياج لإخفاء عيوب العينين

إخفاء عيوب العينين بحيل مكياج سهلة



ترغبين بتوسيع عينيك الصغيرتين، ظلّلي ما بينهما بكونسيلير فاتح اللون.

أما إذا أردت أن تقربيهما، فظلّلي ما بينهما بكونسيلير أغمق من لون بشرتك بدرجة.

مكياج لإخفاء عيوب الجبين

حيل مكياج لإخفاء عيوب الجبين



إذا كان جبينك عريضاً وواضحاً، حدّدي عظمتي الجبين بشكل مائل، باللون البرونزي المحمر، أما إذا كان جبينك صغيراً وقصيراً، فانثري الظلال البيضاء على عظمتي الجبين بشكل عامودي.



مكياج لإخفاء عيوب الأذنين والرقبة

حيل مكياج لإخفاء عيوب الوجه



إذا كانت أذناك كبيرتان وظاهرتان، أخفيهما بأحمر الخدود البرونزي من شحمة الأذن إلى أعلى.

أما إذا كانتا صغيرتان، فانثري عليهما قليلاً من الظلال البيضاء اللامعة من شحمة الأذن إلى أعلى.

ولجعل رقبتك الممتلئة تبدو أكثر طولاً، ما عليك سوى رسم خط من طرفي رقبتك بشكل طولي وعريض جداً بأحمر الخدود البرونزي المحمر، ورسم خط عريض جداً بالظل الأبيض في وسط رقبتك.



مكياج لإخفاء عيوب الكتف

لتصغير كتفيك العريضين، ظلّلي طرفي كتفيك بأحمر الخدود البرونزي المحمر، وإذا أردت أن تعرّضيهما فقومي بنثر ظل أبيض مائل إلى البيج على طرفي كتفيك.



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طرق اختيار مستحضرات التجميل المناسبة لإخفاء عيوب الوجه

اختيار المكياج المناسب لإخفاء عيوب الوجه



لضمان إطلالة ساحرة بمكياج لافت وجذّاب في العيد، يجب الحرص على اختيار المستحضرات التجميلية المناسبة لإخفاء عيوب الوجه، وفق الآتي:

كونسيلير مخصّص للاستخدام في مجال التصوير.

قلم الإشراق الذي يضفي لمسات من الضوء على مناطق الوجه.

كريم الأساس ذو رغوة؛ إذ تتحوّل هذه الرغوة إلى بودرة توحّد البشرة وتخفي الشوائب.

مستحضر الأساس غني بالجزيئات المعدنية التي تحول دون انسداد مسام البشرة.

سائل الأساس الذي يشدّ البشرة ويوحّدها في الوقت نفسه.

ظلال بلونين فاتح وداكن لإبراز بعض مناطق الوجه على حساب أخرى.

بودرة وظلال الخدين بلونين فاتح وداكن.

علبة ماكياج العينين والشفاه تحتوي على 6 تدرّجات لونية للعينين و4 للشفاه.

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