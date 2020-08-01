أفضل المنتجات لمعالجة حب الشباب الناتج من ارتداء قناع الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إذا كنت ممن يواظبن على ارتداء قناع الوجه بشكل يومي، تجنباً لالتقاط العدوى بفيروس كورونا، فلا شك أن بشرة وجهك ستكون معرضة بشكل كبير لظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والبيضاء، نتيجة التعرق والزيوت التي تتشكل نتيجة ارتداء القناع لساعات طويلة، والتي تعمل على سد مسامات البشرة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز منتجات العناية بالبشرة التي تعالج مشكلة حب الشباب الناتج من ارتداء قناع الوجه.



PanOxyl Acne Foaming Wash with 10% BPO

PanOxyl Acne Foaming Wash with 10% BPO



عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، عادة ما يكون البيروكسيد البنزويل هو الحل المناسب، فهو يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور ويساعد على فتح المسام. استخدميه في الصباح والمساء لتنظيف وجهك.

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Neutrogena On The Spot Acne Treatment

Neutrogena On The Spot Acne Treatment



يوصي الكثير من أطباء الأمراض الجلدية باستخدام Neutrogena On The Spot Acne Treatment، كونه فعالاً جداً في علاج مشكلة حب الشباب والبثور، نظراً الى احتوائه على بيروكسيد البنزويل الذي يحارب بفعالية هذه المشكلة.

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Replenix Acne Solution BPO Acne Gel

Replenix Acne Solution BPO Acne Gel



يعد Replenix Acne Solution BPO Acne Gel، علاجاً فعالاً لمشكلة حب الشباب الناتجة من ارتداء قناع الوجه. لكن احرصي بعد استخدامه على تشطيف وجهك جيداً بالماء للتخلص من أي آثار قد تلتصق على الملاءات أو الملابس.



CeraVe Renewing Retinol Serum

CeraVe Renewing Retinol Serum



تعد كريمات الريتينول خياراً رائعاً لعلاج مشكلة حب الشباب، ويعد CeraVe Renewing Retinol Serum واحداً منها. ويوصى باستخدامه مرتين الى ثلاث مرتين مرات أسبوعياً باستخدام كمية منه بحجم البازلاء على الوجه وتركه طوال الليل.



La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin



La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin



إذا كنت لا تمتلكين الوقت الكافي لتنظيف وجهك بشكل جيد، ننصحك باستخدام مناديل La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin، فبعد إزالة قناع الوجه امسحي وجهك بها، فهي تزيل الزيوت الزائدة والأوساخ عن بشرة الوجه لتتركها نظيفة وناعمة وخالية من الشوائب التي قد تتسبب بظهور حب الشباب والبثور، استخدميه قبل استخدام القناع في الصباح، وبعد خلعه في المساء.

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