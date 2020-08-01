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أفضل المنتجات لمعالجة حب الشباب الناتج من ارتداء قناع الوجه

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إذا كنت ممن يواظبن على ارتداء قناع الوجه بشكل يومي، تجنباً لالتقاط العدوى بفيروس ، فلا شك أن بشرة وجهك ستكون معرضة بشكل كبير لظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والبيضاء، نتيجة التعرق والزيوت التي تتشكل نتيجة ارتداء القناع لساعات طويلة، والتي تعمل على سد مسامات البشرة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز منتجات العناية بالبشرة التي تعالج مشكلة حب الشباب الناتج من ارتداء قناع الوجه.


PanOxyl Acne Foaming Wash with 10% BPO

PanOxyl Acne Foaming Wash with 10% BPO
PanOxyl Acne Foaming Wash with 10% BPO


عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، عادة ما يكون البيروكسيد البنزويل هو الحل المناسب، فهو يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور ويساعد على فتح المسام. استخدميه في الصباح والمساء لتنظيف وجهك.

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Neutrogena On The Spot Acne Treatment

Neutrogena On The Spot Acne Treatment
Neutrogena On The Spot Acne Treatment


يوصي الكثير من أطباء الأمراض الجلدية باستخدام Neutrogena On The Spot Acne Treatment، كونه فعالاً جداً في علاج مشكلة حب الشباب والبثور، نظراً الى احتوائه على بيروكسيد البنزويل الذي يحارب بفعالية هذه المشكلة.

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Replenix Acne Solution BPO Acne Gel

Replenix Acne Solution BPO Acne Gel
Replenix Acne Solution BPO Acne Gel


يعد Replenix Acne Solution BPO Acne Gel، علاجاً فعالاً لمشكلة حب الشباب الناتجة من ارتداء قناع الوجه. لكن احرصي بعد استخدامه على تشطيف وجهك جيداً بالماء للتخلص من أي آثار قد تلتصق على الملاءات أو الملابس.


CeraVe Renewing Retinol Serum

CeraVe Renewing Retinol Serum
CeraVe Renewing Retinol Serum


تعد كريمات الريتينول خياراً رائعاً لعلاج مشكلة حب الشباب، ويعد CeraVe Renewing Retinol Serum واحداً منها. ويوصى باستخدامه مرتين الى ثلاث مرتين مرات أسبوعياً باستخدام كمية منه بحجم البازلاء على الوجه وتركه طوال الليل.


La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin

La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin

La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin


إذا كنت لا تمتلكين الوقت الكافي لتنظيف وجهك بشكل جيد، ننصحك باستخدام مناديل La Roche-Posay Effaclar Facial Wipes For Oily Skin، فبعد إزالة قناع الوجه امسحي وجهك بها، فهي تزيل الزيوت الزائدة والأوساخ عن بشرة الوجه لتتركها نظيفة وناعمة وخالية من الشوائب التي قد تتسبب بظهور حب الشباب والبثور، استخدميه قبل استخدام القناع في الصباح، وبعد خلعه في المساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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