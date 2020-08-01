"الغازية والمسكرة والمثلجة".. في الحر احذر تلك المشروبات

صحة

مشروبات غازية، أو عصائر "سموزي" من مكوناتها الثلج المجروش، جميعها مشروبات تخفف الحر للبعض، بل ويحاربون بها الرطوبة والحرارة المرتفعة، ونظرا لمرور مصر بموجة من الطقس الحار فإن تناول تلك المشرويات يتزايد بشكل كبير.

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ولكن طبيب القلب فلاديمير خوروشيف قال في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "سبوتنيك" عن قناة "زفيزدا" الروسية، إن هناك بعض المشروبات التي يجب تجنب تناولها خلال الطقس الحار، رغم تفضيل الكثيرين لها.

ومن بينها، المشروبات الغازية المسكرة لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السكر، فتؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي من عانوا حوادث دماغية وعائية حادة.

كما حذر من تناول المشروبات المثلجة، وأكد على تناول الماء المبرد فقط وليس المثلج، وكذلك المشروبات المبردة وليست المثلجة لنفس المشكلات الصحية التي تسببها، ونصح بالتخلي تماما عن تناول المشروبات الغازية المسكرة.