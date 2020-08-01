وصفة سحرية لعلاج البشرة الجافة في المنزل خلال 15 دقيقة فقط

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مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد مشكلات البشرة الجافة، وتقل نسبة ترطيبها، وسط بحث صاحبات ذلك النوع من البشرة عن وصفات فعالة لعلاجه في فصل الصيف.

وفيما يلي خطوات عمل ماسك للبشرة الجافة، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا" الهندي، المتخصص في الموضة والجمال والعناية بالبشرة.

مقادير ماسك العناية بالبشرة الجافة

صفار البيض.

زيت السمك.

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خطوات تحضير ماسك العناية بالبشرة الجافة

1- خلط المكونات جيدًا.

2- وضع الخليط على الوجه كاملا باستخدام فرشاة نظيفة.

3- ترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

4- إزالته بقطنة مبللة بماء الورد، ثم غسل الوجه بالماء والصابون المخصص للبشرة الجافة، وبعدها يتم ترطيب الوجه مجددا بماء الورد.