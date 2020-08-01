الامارات | مكة المكرمة تحمي الحجاج بملابس معقمة ومطهر يقتل الفيروسات في 30 ثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تحمي الحجاج بملابس معقمة ومطهر يقتل الفيروسات في 30 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر بالسعودية توزيع هدايا معقمة على الحجاج لحمايتهم من مخاطر الفيروسات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية إن الحجاج تسلموا حقيبة هدايا تضم جمرات معقمة، ومظلات بمراوح، وسجاد صلاة لايتأثر بالماء، إلى جانب معقم مصنع بتقنية "مايكروسيف" يقضي على الفيروسات في 30 ثانية، ولايسبب أية أثار جانبية على العين أو الانف أو الجلد.

وقال منصور العامر رئيس جمعية إن الجمعية: وزعت "الكبسولة الفندقية الذكية المتنقلة" وهي عبارة عن غرف فندقية لاتشغل مساحة كبيرة، بإرتفاع 120سم وعرض 120 سم وعمق 220 سم تكفي لنوم حاج واحد لضمان الراحة وتحقيق التباعد الإجتماعي .

وذكر ان الجمعية حرصت على توزيع هدايا مختلفة لإعانة ضيوف الرحمن على أداء الفريضة في موسم 2020 الاستثنائي، ومنها ملابس وأدوات معقمة لضمان السلامة من الإصابة بالعدوى بالفيروسات.

وأشار الى أن الجمعية قدمت عبوة حصى لرمي الجمرات لكل حاج، حتى لايجمع الحاج جمرات من الأرض، وبالتالي ضمان سلامته من الأوبئة.

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ولفت الى ان الحجاج حصلوا على هدية معقم خال من الكحول مصنع بتقنية "مايكروسيف"، وهي تقنية عالمية ثبت نجاحها منذ سنوات في القضاء على الفيروسات في زمن قياسي.

من جانبه، قالت صفا القدومي مدير مجوعة "مايكروسيف"، ومقرها دبي، إن المعقم مصنع من الماء المؤكسد، ولايحوي أية مواد كيميائية مايجعله صديق للبيئة، ولايعرض الحاج لإية اضرار في الجلد أو العين.

ولفتت إلى ان المعقم حاصل على إجازة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وعلامة المطابقة الأوربية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا، الى جانب اعتماد هيئة الدواء والغذاء السعودية.

وكانت جمعية هدية الحاج والمعتمر قد اعتمدت تنقية "مايكروسيف" لتعقيم وتطهير 250 مسجداً في مكة المكرمة، خلال الأسابيع الأخيرة، لقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية

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