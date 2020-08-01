كواليس زفاف "سوكا".. كوميدية ومثقفة وشغالة في العقارات (صور)

لايف ستايل

"سوكا اتجوزت" تعليق مرفق بصورتين تداولهما رواد "السوشيال ميديا"، أحدهما للطفلة "سوكا" التي جذبت الأنظار بشخصيتها في فيلم "أبو علي"، والثانية للعروس التي تستعد لزفافها خاطفة الأنظار إليها مرة أخرى لجمال ملامحها.

روى حماد إبراهيم، مصفف شعر العروس سلمى طارق، الشهيرة بشخصية "سوكا"، كواليس زفافها الذي تم تأجيله، إذ كان من المفترض أن يحدث في شهر إبريل، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تأجل الزفاف ليكن بالأمس.

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"شخصيتها كوميدية جدًا في الحقيقة" بهذه الكلمات وصف "إبراهيم" في حديثه لـ"هن"، العروس "سلمى" التي تحدثت كثيرًا خلال فترة استعدادها للزفاف عن شخصية الطفلة "سوكا": "هي بتحب الضحك والهزار فعلا.. فضلت تتكلم عن كواليس الفيلم وأنها اتخضت لما شافت شكلها في الفيلم".

ورغم أن الكوميديا هي صفة أساسية في العروس "سوكا" لكنها أيضًا تتمتع بالثقافة والاطلاع، بحسب "حماد": "هي مثقفة ومتعلمة.. وبتشتغل غالبًا في العقارات".

تميل "سلمى" للظهور بـ"اللوك الخليجي" لكن في فرحها أرادت الظهور بشكل مختلف، الذي اعتمدته خبيرة التجميل مي الباهي، كما أنها غيرت لون شعرها إلى الرمادي، وبحسب "حماد" أيضًا فإن العروس تتسم بالجمال: "هي أصلًا شكلها حلو جدًا وعينها خضرا حقيقي.. وملامحها اتغيرت عن طفولتها".