وصفة سهلة لعمل كفتة بالجبنة في المنزل

الكفتة بالجبنة من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة، وسط بحث ربات البيوت عن طريقه إعداده في المنزل من اللحم المفروم، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي خطوات إعداد كفتة بانيه بالجبنة، على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة".

مقادير كفتة بالجبنة

- لحمة مفرومة.

- ثوم بودرة.

- بصل بودرة.

- زنجبيل بودرة.

- قرفة ناعمة.

- ملح.

- بيضتان.

- فلفل أسود.

- نصف كوب بقسماط.

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- جبنة موتزاريلا.

- جبنة شيدر.

- بقدونس مفروم.

- زيت.

طريقة تحضير كفتة بالجبنة

- خلط اللحمة مع البقسماط والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والقرفة والزنجبيل.

- إضافة البيضة وتقليب الخليط ثم يشكل أصابع مع وضع الجبن.

- تقليب البيضة مع الملح والفلفل الأسود.

- خلط الكفتة في البيض ثم البقسماط.

- قلي الكفتة في الزيت.